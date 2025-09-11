Меню
Новости
Истории
Мнения
Нейропрофайлы
Обзоры
Новости / Деньги

Средний чек займов вырос на 25%: зумеры и миллениалы оформили 81%, пенсионеры — всего 2%

Зумеры и миллениалы оформили 81% всех займов

Екатерина Мун
Текст:
11 сентября 2025, 15:41

Рынок микрофинансов в России смещается в сторону молодёжной аудитории. По данным исследования финансового маркетплейса «Сравни», на долю россиян до 40 лет пришлось 81% всех договоров, заключённых в период с января по август 2025 года. Средняя сумма выдачи при этом стабильно увеличивалась и в апреле достигла рекордных 10 024 рублей — это примерно на четверть выше прошлогоднего уровня.

Молодёжь в лидерах

Наибольшую кредитную активность показывают россияне в возрасте от 18 до 28 лет — именно они оформили 42% всех микрозаймов. По сути, именно молодое поколение определяет ключевые тенденции рынка микрофинансовых организаций (МФО) и становится его основной клиентской базой. Миллениалы в возрасте 28–40 лет почти не отстают — 39%. Старшие поколения теряют позиции: 40–60 лет берут лишь 16% займов, а пенсионеры старше 60 лет — всего 2%.

По словам Ивана Щербинина, руководителя направления МФО в сервисе «Сравни», люди младше 28 лет не просто активны, а формируют основную аудиторию: они живут в цифровой среде и рассматривают микрозаймы как удобный инструмент для решения ежедневных потребностей.

Средний чек растёт

В 2025 году средний размер займа почти ежемесячно демонстрировал прирост. В апреле показатель составил 10 024 рубля, что на четверть выше уровня прошлого года. Рост фиксировался также в феврале (+15%) и мае (+17%). Единственным месяцем со снижением стал июль: средний чек упал на 3% и составил 9 296 рублей.

Мужчины формируют спрос

Исследование показало, что 58% всех займов оформляют мужчины, женщины — 42%. Чаще всего за микрокредитами обращаются люди без семьи: их доля составляет 52%. На семейных приходится 37%, на разведённых — 10%.

Наибольшая активность зафиксирована в Москве и Московской области. Существенные объёмы наблюдаются также в Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях. Эти регионы формируют ядро спроса и определяют общую динамику рынка.

Контекст

Данные опроса «Сравни» показывают смену модели потребления на рынке МФО: если раньше микрокредиты воспринимались как крайняя мера, то для зумеров они стали частью повседневных финансовых практик. Молодое поколение рассматривает займы как удобный способ решать текущие потребности без долгого ожидания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Материалы по теме