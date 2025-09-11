Зумеры и миллениалы оформили 81% всех займов

Рынок микрофинансов в России смещается в сторону молодёжной аудитории. По данным исследования финансового маркетплейса «Сравни», на долю россиян до 40 лет пришлось 81% всех договоров, заключённых в период с января по август 2025 года. Средняя сумма выдачи при этом стабильно увеличивалась и в апреле достигла рекордных 10 024 рублей — это примерно на четверть выше прошлогоднего уровня.

Молодёжь в лидерах

Наибольшую кредитную активность показывают россияне в возрасте от 18 до 28 лет — именно они оформили 42% всех микрозаймов. По сути, именно молодое поколение определяет ключевые тенденции рынка микрофинансовых организаций (МФО) и становится его основной клиентской базой. Миллениалы в возрасте 28–40 лет почти не отстают — 39%. Старшие поколения теряют позиции: 40–60 лет берут лишь 16% займов, а пенсионеры старше 60 лет — всего 2%.

По словам Ивана Щербинина, руководителя направления МФО в сервисе «Сравни», люди младше 28 лет не просто активны, а формируют основную аудиторию: они живут в цифровой среде и рассматривают микрозаймы как удобный инструмент для решения ежедневных потребностей.

Средний чек растёт

В 2025 году средний размер займа почти ежемесячно демонстрировал прирост. В апреле показатель составил 10 024 рубля, что на четверть выше уровня прошлого года. Рост фиксировался также в феврале (+15%) и мае (+17%). Единственным месяцем со снижением стал июль: средний чек упал на 3% и составил 9 296 рублей.

Мужчины формируют спрос

Исследование показало, что 58% всех займов оформляют мужчины, женщины — 42%. Чаще всего за микрокредитами обращаются люди без семьи: их доля составляет 52%. На семейных приходится 37%, на разведённых — 10%.

Наибольшая активность зафиксирована в Москве и Московской области. Существенные объёмы наблюдаются также в Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях. Эти регионы формируют ядро спроса и определяют общую динамику рынка.

Контекст

Данные опроса «Сравни» показывают смену модели потребления на рынке МФО: если раньше микрокредиты воспринимались как крайняя мера, то для зумеров они стали частью повседневных финансовых практик. Молодое поколение рассматривает займы как удобный способ решать текущие потребности без долгого ожидания.