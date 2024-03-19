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Назван средний доход российских фрилансеров

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Средний доход фрилансеров в России составляет 41,9 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье он немного выше — 57,6 тыс. рублей, а в Петербурге и Ленобласти ниже — 38,1 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «СберНПФ» и «Работа.ру».

Назван средний доход российских фрилансеров

Самой популярной подработкой на фрилансе оказался ремонт: им занимаются 16% респондентов. В списке также оказались репетиторство — 11%, программирование и дизайн — по 10%, юридические услуги — 8%, услуги такси, копирайтинг, маркетинг и PR — по 7%.

Чтобы накопить на долгосрочные цели, в том числе на пенсию, фрилансеры используют различные инструменты. Четверть выбирает счет в банке, по 11% хранят сбережения в наличной форме или инвестируют, 8% копят с помощью продуктов НПФ, а 3% — с помощью страховых продуктов. Еще 46% респондентов пока не откладывают деньги.

В опросе участвовали более 3,6 тыс. пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России. Исследование проводилось в марте 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

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