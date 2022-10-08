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Шри-Ланка может начать принимать карты «Мир»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В Шри-Ланке готовятся внедрить прием карт «Мир». Как сообщила посол страны в Москве Джанита Лиянаге, этот вопрос сейчас обсуждается с местным центробанком.

Шри-Ланка может начать принимать карты «Мир»

«Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки», — цитирует дипломата РИА.

В посольстве азиатской страны рассказали Ассоциации туроператоров России (АТОР), что «со сроками внедрения системы "Мир" пока ясности нет».

Однако уже известно, что «примерно через один – два месяца» россияне смогут открывать счета в ланкийском People’s Bank Sri Lanka, одном из крупнейших банков страны. Об этом с кредитной организацией договаривается Нацинвестпромбанк.

Когда это произойдет, граждане РФ смогут оформлять карты People’s Bank платежных систем Visa и Mastercard дистанционно и получать их по прилете в страну в одном из 743 отделений организации.

Пока неизвестно, как пополнять такие карты в России и можно ли будет расплачиваться ими за пределами Шри-Ланки.

Фото: Unsplash

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