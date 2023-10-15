Daily Mirror: Шри-Ланка отменит визовый сбор для российских туристов

Шри-Ланка намерена отменить визовый сбор для туристов из пяти стран: Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении у правительства страны.
Как сообщает британская газета Daily Mirror со ссылкой на министра туризма Шри-Ланки Харина Фернандо, авторами проекта являются Фернандо и министр общественной безопасности страны Тиран Аллес.
«Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им придется получать визы при посещении Шри-Ланки, но плата взиматься не будет. Они должны будут получить визу из соображений безопасности», — цитирует министра издание.
Фернандо объяснил, что цель решения — достижение поставленной планки в 5 млн туристов в год в ближайшие годы за счет увеличения числа туристов из указанных стран.
«Кроме того, Шри-Ланка входит в число 20 стран, которые Китай рекомендовал своим гражданам для посещения», — добавил глава министерства туризма.
Когда изменения вступят в силу, газета не уточняет. По данным Daily Mirror, документ уже представлен кабинету министров Шри-Ланки.
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