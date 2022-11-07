Число объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке достигло рекорда

Количество объявлений о срочной продаже квартир на «вторичке» в ноябре достигло рекорда. С марта число таких объявлений выросло на 85% и достигло 12,5 тысяч.

ЦИАН проанализировал объявления о продаже квартир в городах с населением свыше 500 тысяч человек и выяснил, что число объявлений о срочной продаже в ноябре выросло до 12,5 тысяч – это рекорд для вторичного рынка, сообщили аналитики.

С марта количество объявлений о срочной продаже выросло на 85%. Общее количество объявлений о продаже квартир на «вторичке» за тот же период выросло на 29%. Доля, которую объявления о срочной продаже занимают в общем числе объявлений, достигла 4% – двухлетнего максимума.

Эксперты говорят, что количество срочных продаж растет на фоне миграционных процессов и снижения спроса.

«Продавцы не готовы идти на большие скидки, но при этом у покупателей появляется больше возможностей для торга уже в процессе предметных переговоров, а не на этапе поиска объявлений», – отметил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Количество объявлений о срочной продаже начало расти после начала спецоперации на Украине – в марте их было 2,8% от общего числа, в июле – уже 3,9%.

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