Полностью импортозамещенный Superjet совершит первый полет в апреле

Первый полет полностью локализованного самолета Sukhoi Superjet 100 запланирован на апрель, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова передает ТАСС. Министр также напомнил, что недавно состоялся полет Superjet с российским двигателем ПД-8.

«С российскими двигателями Superjet уже полетел недавно, вы наверняка видели. А в полностью импортозамещенном облике — со всеми отечественными системами — в апреле месяце планируется», — сказал Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Контекст. Первый полет SSJ-100 с ПД-8 прошел 17 марта. В «Ростехе» тогда уточнили, что он был осуществлен в Комсомольске-на-Амуре, самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. «Полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу», — отмечали в «Ростехе». Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов по этому случаю заявил, что после 2022 года SSJ-100 фактически «пересобирают заново», а двигатель — это один из ключевых элементов импортозамещения.

18 марта Чемезов сказал, что «Ростех» рассчитывает запустить серийное производство импортозамещенных SSJ-100 на двигателях ПД-8 в начале 2026 года. По мнению гендиректора госкорпорации, речь может идти о производстве 20 самолетов в год.

В начале марта Алиханов сообщил, что в производстве сейчас находятся 13 серийных самолетов МС-21 и 20 лайнеров SSJ-100. При этом в «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех») заявляли о производстве около 40 самолетов МС-21 и SSJ-100.

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