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Полностью импортозамещенный Superjet совершит первый полет в апреле

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Первый полет полностью локализованного самолета Sukhoi Superjet 100 запланирован на апрель, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова передает ТАСС. Министр также напомнил, что недавно состоялся полет Superjet с российским двигателем ПД-8.

Полностью импортозамещенный Superjet совершит первый полет в апреле
  1. Новости

«С российскими двигателями Superjet уже полетел недавно, вы наверняка видели. А в полностью импортозамещенном облике — со всеми отечественными системами — в апреле месяце планируется», — сказал Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Контекст. Первый полет SSJ-100 с ПД-8 прошел 17 марта. В «Ростехе» тогда уточнили, что он был осуществлен в Комсомольске-на-Амуре, самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. «Полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу», — отмечали в «Ростехе». Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов по этому случаю заявил, что после 2022 года SSJ-100 фактически «пересобирают заново», а двигатель — это один из ключевых элементов импортозамещения.

  • 18 марта Чемезов сказал, что «Ростех» рассчитывает запустить серийное производство импортозамещенных SSJ-100 на двигателях ПД-8 в начале 2026 года. По мнению гендиректора госкорпорации, речь может идти о производстве 20 самолетов в год.
  • В начале марта Алиханов сообщил, что в производстве сейчас находятся 13 серийных самолетов МС-21 и 20 лайнеров SSJ-100. При этом в «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в «Ростех») заявляли о производстве около 40 самолетов МС-21 и SSJ-100.

Фото на обложке: Marinodenisenko / Shutterstock / FOTODOM

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