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Проект Holidays ивента для стартапов Seaside Startup Summit пройдет в феврале в Индии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Проект Holidays международного ивента для стартапов Seaside Startup Summit пройдет в феврале в Индии. Стартапы-участники смогут пройти акселерацию, получить гранты и привлечь инвестиции. Начальный призовой фонд составит около $35 тысяч.

Проект Holidays ивента для стартапов Seaside Startup Summit пройдет в феврале в Индии

В мероприятии SSSholidays India Vizag, которое пройдет с 12 по 18 февраля в Вишакхапатнаме в Индии, примут участие около 400 предпринимателей и представителей различных организаций со всего мира, рассказали организаторы. Ими выступают фонд Startup Armenia и индийский производитель медицинского оборудования AMTZ.

Участниками мероприятия могут стать стартапы, компании, представители стартап-рынка. Организаторы больше заинтересованы в стартапах из сфер HealthTech, BioTech и FinTech. Главная цель мероприятия – нетворкинг, отметили организаторы.

Стартапы смогут пройти акселерацию, получить грантовую поддержку и найти партнеров для инвестиций среди армянских и индийских фондов. Начальный призовой фонд SSSholidays India Vizag составляет около $35 тысяч. 

«Участвующие стартапы сначала должны пройти процессы оценки и отбора. В последующем во время мероприятия они пройдут специально разработанную образовательную программу. В последние дни мероприятия образовательную программу завершат конкурсы стартапов», – рассказали организаторы.

За время проведения Seaside Startup Summit его участники привлекли более $4 млн инвестиций.

Фото на обложке: YouTube / Seaside Startup Summit

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