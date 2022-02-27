Ссылка дня: список стран для иммиграции IT-специалистов по предпринимательским визам

Проект immigram.io начал собирать данные по иммиграции для IT-специалистов: в открытом документе есть информация по странам и визам, которые доступны для представителей отрасли, IT-предпринимателей и стартаперов.

Пока в таблицу внесена информация по 17 странам и 19 визам (в Великобритании и США по два типа виз). Список, как ожидают авторы инициативы, будет пополняться.

База может быть полезна для всех IT-специалистов, которые задумываются о переезде в другую страну.

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Фото на обложке: Nubia Navarro / Pexels