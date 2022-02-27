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Ссылка дня: список стран для иммиграции IT-специалистов по предпринимательским визам

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Проект immigram.io начал собирать данные по иммиграции для IT-специалистов: в открытом документе есть информация по странам и визам, которые доступны для представителей отрасли, IT-предпринимателей и стартаперов.

Ссылка дня: список стран для иммиграции IT-специалистов по предпринимательским визам

Пока в таблицу внесена информация по 17 странам и 19 визам (в Великобритании и США по два типа виз). Список, как ожидают авторы инициативы, будет пополняться.

База может быть полезна для всех IT-специалистов, которые задумываются о переезде в другую страну.

гайд по визам

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Фото на обложке: Nubia Navarro / Pexels

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