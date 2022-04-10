Павел Гвай, создатель бота для поиска инвесторов Shizune, зимой этого года опубликовал Fundraising kit — руководство по привлечению инвестиций, созданное на основе 100+ интервью с успешными предпринимателями. Проект получил более 1,2 тыс. голосов на Product Hunt и стал «Продуктом дня».

Ссылка дня: все для фандрайзинга на одной странице в Notion