Ссылка дня: все для фандрайзинга на одной странице в Notion

Павел Гвай, создатель бота для поиска инвесторов Shizune, зимой этого года опубликовал Fundraising kit — руководство по привлечению инвестиций, созданное на основе 100+ интервью с успешными предпринимателями. Проект получил более 1,2 тыс. голосов на Product Hunt и стал «Продуктом дня».
Пользователи оценили объем проделанной работы: Fundraising kit включает восемь практических руководств, более 20-ти шаблонов и 30-ти инструментов для решения различных задач. Среди них — базы полезных контактов, сервисы для подготовки документов и многое другое.
Fundraising kit: как это выглядит
По словам автора, на сбор и обработку информации ушло более пяти месяцев. Чтобы получить доступ к гиду, необходимо оставить адрес электронной почты. Поддержать Fundraising kit на Product Hunt можно по этой ссылке.
Павел Гвай также анонсировал Investor Pipeline Speedrunner — сервис для поиска инвесторов и бизнес-ангелов, которые поддерживают похожие стартапы.
Стартовая страница Investor Pipeline Speedrunner
Оба проекта могут быть полезны предпринимателям, которые планируют привлечь внешнее финансирование или расширить свой нетворк.
Обложка: Unsplash
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