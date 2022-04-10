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Ссылка дня: все для фандрайзинга на одной странице в Notion

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Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Павел Гвай, создатель бота для поиска инвесторов Shizune, зимой этого года опубликовал Fundraising kit — руководство по привлечению инвестиций, созданное на основе 100+ интервью с успешными предпринимателями. Проект получил более 1,2 тыс. голосов на Product Hunt и стал «Продуктом дня».

Ссылка дня: все для фандрайзинга на одной странице в Notion

Пользователи оценили объем проделанной работы: Fundraising kit включает восемь практических руководств, более 20-ти шаблонов и 30-ти инструментов для решения различных задач. Среди них — базы полезных контактов, сервисы для подготовки документов и многое другое.

 

Fundraising kit

 Fundraising kit: как это выглядит 

 

По словам автора, на сбор и обработку информации ушло более пяти месяцев. Чтобы получить доступ к гиду, необходимо оставить адрес электронной почты. Поддержать Fundraising kit на Product Hunt можно по этой ссылке.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Павел Гвай также анонсировал Investor Pipeline Speedrunner — сервис для поиска инвесторов и бизнес-ангелов, которые поддерживают похожие стартапы. 

 

Investor Pipeline Speedrunner

Стартовая страница Investor Pipeline Speedrunner 

 

Оба проекта могут быть полезны предпринимателям, которые планируют привлечь внешнее финансирование или расширить свой нетворк. 

 

Обложка: Unsplash

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