Россия поднялась на одну строчку в международном рейтинге стабильности интернета

Россия поднялась на одну строчку в международном рейтинге стабильности интернета Qrator Labs. В 2023 году страна заняла 13-е место, в 2022 году была на 14-ом. В лидерах – Бразилия, Германия и Нидерланды.

Россия по итогам 2023 года заняла 13-е место в международном рейтинге стабильности интернета, который подготовила компания в сфере информационной безопасности Qrator Labs. Об этом сообщает «Коммерсант».

За последний год процент возможного отказа интернет-сетей в России снизился с 5,5% до 5,34%. В рейтинге надежности сетей среди телеком-операторов на первых местах расположились «Транстелеком», «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком».

Qrator Labs анализировала работу операторов, отказ работы которых может привести к потере глобальной доступности систем российского сегмента интернета.

Всего рейтинге Qrator Labs присутствуют 187 стран. На первых строчках расположились Бразилия, Германия и Нидерланды. За год Россия поднялась с 14-е на 13-е место, а в 2021 году занимала 10-ю строчку.

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