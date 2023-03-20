Почти треть российских компаний ожидают сокращения сотрудников в 2023 году

До конца 2023 года 28% российских компаний ожидают сокращения сотрудников: почти половина из них точно прибегнут к этой мере, другая часть прогнозирует, что увольнений, скорее всего, не избежать. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления, с которым ознакомился Forbes.

Еще 25% работодателей сообщили, что, скорее всего, не станут увольнять специалистов в этом году. А 12% респондентов заявили, что сокращений определенно не будет, а 27% и вовсе рассказали о планах по расширению штата.

К грядущим сокращениям готовятся и сами сотрудники: четверть находится в активном поиске работы, еще почти 60% периодически просматривают сайты с вакансиями, опасаясь, что в компании все-таки начнутся массовые увольнения. И только 17% специалистов не ожидают сокращений и не подбирают новую работу.

По словам аналитиков, несмотря на возможные сокращения, работодатели стараются сохранить ключевых специалистов. Сотрудников стали чаще отправлять на курсы повышения квалификации, к тому же многие руководители предпочитают выращивать собственных профессионалов внутри и не готовы расставаться с действительно талантливыми сотрудниками.

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