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В России созданы аксессуары для борьбы с цифровой зависимостью

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский стартап Velter запустил продажи аксессуаров для приватности и борьбы с цифровой зависимостью. Специальные сумки, чехлы и боксы блокируют сигналы помещенных в них мобильных устройств. Об этом RB.ru рассказал представитель стартапа.

В России созданы аксессуары для борьбы с цифровой зависимостью

Поясняется, что изделия работают по принципу экранирования электромагнитного поля. Это позволяет, в отличие от перевода телефона в авиарежим, заблокировать все сигналы физически. Перейти в режим «офлайн» можно, не выключая телефон.

Устройства, помещенные в изделия Velter, отключаются от всех каналов радиосвязи. Также разработанные аксессуары защищают владельца от электромагнитного излучения, блокируют отслеживание местоположения и доступ к камере и микрофону гаджетов.

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Чехлы для ноутбуков и планшетов способны защитить от удаленного стирания данных, отслеживания и взлома.

Помимо этого, разработанные аксессуары можно использовать для предотвращения угона автомобиля. По заявлению Vetler, чехлы делают помещенные в них смарт-ключи от машины невидимыми для ретрансляторов.

В продуктовой линейке представлены также кардхолдеры, чехлы и кошельки с RFID-защитой. Последняя предохраняет от сканирования банковских карт и электронных документов, в том числе биометрических паспортов.

Стартап Velter c 2020 года является резидентом инновационного центра «Сколково». Компания обладает собственной запатентованной технологией сборки экранирующих материалов. На данный момент Velter также работает над зарядной станцией ультразвукового подавления микрофонов смартфонов.

Velter

Фото: Velter

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