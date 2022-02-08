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Компания-резидент «Сколково» Staff&Teams запустила сервис для эффективного подбора персонала

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания-резидент «Сколково» Staff&Teams разработала решение для подбора команд. IT-алгоритм одновременно проводит диагностику руководителя, действующих сотрудников и потенциального кандидата. Сервис будет предлагать только тех соискателей, которые могли бы усилить эффективность конкретной команды. Разработка и тестирование заняли 1,5 года. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании.

Компания-резидент «Сколково» Staff&Teams запустила сервис для эффективного подбора персонала

Потенциал взаимодействия соискателя и коллектива определяется на основе семи показателей: постановка целей и понимание бизнес-результата, тип личностей сотрудников, определение их потребностей и мотивации, подходы к принятию решений и другие. 

Затем алгоритм составляет уникальный профиль команды и рекомендует только тех кандидатов, которые отвечают бизнес-целям рабочей группы, ее ценностям и профессиональной культуре. 

«В настоящий момент на рынке существуют системы оценки отдельной личности, которые не могут спрогнозировать результативность работы данного соискателя в определенной команде под конкретным руководителем. Наша же разработка оценивает коллектив в комплексе. В следующем году мы планируем выход на международные рынки, так как и за рубежом у нашего IT-продукта тоже нет прямых конкурентов. Сейчас мы находимся в процессе внедрения алгоритма в партнерстве с иностранными научными организациями», — сказала генеральный директор Staff&Teams Александра Тимофеева.

Алгоритм, согласно результатам тестирования, снижает случаи переподбора на 70% и увеличивает количество сотрудников, проходящих испытательный срок до 95%. 

В Staff&Teams, сославшись на мировые исследования, добавили, что кандидаты, подобранные с учетом специфики команды и руководителя – дольше остаются в компании и показывают более высокий результат и вовлеченность, сокращая расходы бизнеса на инвестиции в адаптацию, мотивацию, а также содержание нерезультативных сотрудников в штате и повторный подбор.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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