Мосбиржа намерена создать биржевой стакан ЦФА

Мосбиржа планирует создать биржевой стакан для цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы развивать вторичный рынок. В биржевом стакане отражаются заявки на покупку или продажу актива. Площадка намерена привлечь маркетмейкеров, включая крупные банки, чтобы обеспечить ликвидность и стабильность цен, пишут «Ведомости».
Для успешного запуска потребуется выработать единые стандарты оценки инструментов и внедрить информационные и дата-сервисы. Это позволит инвесторам видеть и анализировать весь портфель активов.
Планируется первый пилотный проект по интеграции со сторонним оператором по выпуску ЦФА в ближайшие месяцы, а до конца года подключат еще 1–2 операторов. В реестре ЦБ уже зарегистрировано 11 платформ по выпуску цифровых финансовых активов, включая крупные банки.
Площадка прогнозирует рост рынка ЦФА до 5–10 трлн рублей к 2027–2028 годам. Однако прогнозы рейтинговых агентств «Эксперт РА» и АКРА более консервативны, аналитики предполагают рост до 500 млрд рублей к 2026 году.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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