FCG и Mellows запустили инвестиционную компанию Stamina

Топ-менеджеры и руководители коммуникационного агентства Mellows и консалтингового агентства FCG открыли инвестиционную компанию Stamina с фондом объемом 1 млрд рублей. Компания занимается финансированием стартапов, их оценкой и предоставлением комплексных услуг: PR, маркетинга, юридических и дизайн-сопровождения.
О запуске Stamina RB.RU рассказал представитель компании.
Инвестиционную компанию основали Иван Пачко и Галина Блохина – топ-менеджеры агентства The Mellows – и руководители консалтинговой компании Forward Consulting Group Дмитрий Комратов и Сергей Гормилов.
Stamina занимается отбором, анализом, комплексной подготовкой сделок, правовым структурированием и управлением капитализацией стартапов. Компания фокусируется на рынках IT, FinTech, EdTech.
«В тестовом режиме в течение 2022 года проект оказал адресную помощь 45 проектам и помог привлечь суммарно $3,5 млн для их развития», – отметила партнер Stamina Галина Блохина.
В обмен на свою экспертизу Stamina берет долю (5-10%) в стартапе, далее – либо добавляет средства от своих партнеров в инвестиционном раунде, либо выводит доработанный проект на масштабирование или привлечение более серьезных инвестиций, например, от стратегических инвесторов, рассказали в компании.
«Для получения целевого финансирования от профильных инвесторов из пула Stamina (средний транш от инвесторов в пуле в рамках инвестпрограммы составляет $150 тыс.) стартап проходит аудит своей бизнес-модели. [...] После акселерационного этапа проект попадает на финальный инвесткомитет, в который входят как уже отобранные командой частные инвесторы, так и синдикаты», – рассказал CEO The Mellows и партнер Stamina Иван Пачко.
Целевой аудиторией Stamina является любой человек, имеющий на руках от 5 млн рублей и рассматривающий доходность, альтернативную банковским вкладам и фондовому рынку, отметили в компании.
Фото на обложке: Howpot /
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