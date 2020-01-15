«Яндекс.Станция» появится в салонах Xiaomi

«Умная» колонка «Яндекс.Станция» с голосовой помощницей «Алиса» появится в розничных салонах Xiaomi в регионах. Поставлять ее будет новый дистрибутор «Яндекса» — компания «Марвел-Дистрибуция». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Марвел-Дистрибуция» займется поставками всех гаджетов компании, отметили в «Яндексе». Помимо колонки это будут и другие устройства для «умного» дома (на сайте «Яндекса» указано, что компания выпускает розетки, лампочки и пульты).

В «Яндексе» добавили, что кроме «Марвел-Дистрибуции» поставки будут осуществлять и другие компании.

При этом компания Treolan, которая раньше занималась дистрибуцией «Яндекс.Телефонов», прекратила сотрудничество с «Яндексом» с нового года. В ноябре все поступившие в розницу «Яндекс.Телефоны» закончились, и новая версия пока не вышла.

«Яндекс.Станция» представлена в двух видах — обычная и мини. На сайте «Яндекса» они стоят 10,9 тысяч рублей и 3,9 тысяч рублей соответственно. Также устройства продаются в крупных розничных сетях — «Связном», DNS, «Мегафоне» и других.

По мнению аналитика TelecomDaily Ильи Шатилина, партнерство с «Марвел-Дистрибуцией» позволит «Яндексу» расширить присутствие в тех городах, где есть свои региональные игроки, а магазинов федеральных сетей не так много.

Однако в регионах «Яндексу» придется конкурировать с более дешевыми колонками Irbis и Dexp, в которые тоже встроена «Алиса». По данным «М.Видео—Эльдорадо», средняя цена беспроводной колонки в России по итогам 2019 года составила около 4,5 тысяч рублей.