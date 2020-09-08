Новости
Для устройств «умного» дома Apple, Samsung, Huawei, Google будет создан единый стандарт
Новости
Екатерина Кочкина
Zigbee Alliance, объединяющий технологические компании мира, объявил о реализации проекта по созданию единого стандарта для работы устройств «умного» дома к 2021 году. Спецификация проекта будет выпущена в конце текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Zigbee Alliance.
Для устройств «умного» дома Apple, Samsung, Huawei, Google будет создан единый стандартЕкатерина Кочкина
Компания объединяет такие технологические компании, как Amazon, Apple, Samsung, Philips, Ikea, Huawei, Google и другие. Всего над проектом работают более 145 компаний, сотни экспертов по продуктам, инженерии и маркетингу.
Новость дополняется.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма