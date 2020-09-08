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Для устройств «умного» дома Apple, Samsung, Huawei, Google будет создан единый стандарт

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Zigbee Alliance, объединяющий технологические компании мира, объявил о реализации проекта по созданию единого стандарта для работы устройств «умного» дома к 2021 году. Спецификация проекта будет выпущена в конце текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Zigbee Alliance.

Для устройств «умного» дома Apple, Samsung, Huawei, Google будет создан единый стандарт

Компания объединяет такие технологические компании, как Amazon, Apple, Samsung, Philips, Ikea, Huawei, Google и другие. Всего над проектом работают более 145 компаний, сотни экспертов по продуктам, инженерии и маркетингу.

Новость дополняется.

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