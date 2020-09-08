Zigbee Alliance, объединяющий технологические компании мира, объявил о реализации проекта по созданию единого стандарта для работы устройств «умного» дома к 2021 году. Спецификация проекта будет выпущена в конце текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Zigbee Alliance.

Для устройств «умного» дома Apple, Samsung, Huawei, Google будет создан единый стандарт