В «Лаборатории Наносемантика» Натальи Касперской сменился гендиректор

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 18 февраля 2025 года. Спирина до назначения на новую должность работала в компании в качестве руководителя отдела внедрения проектов.

На сайте «Наносемантики» Ашманов все еще указан как гендиректор группы компаний, эту должность он получил в 2018 году. Ашманов временно покидал пост в 2022 году, тогда его заменил один из учредителей Федор Зоркий. Бизнесмен вернулся в компанию вновь в марте 2023 года.

В пресс-службе «Наносемантики» не ответили на запрос RB.RU. По данным «Контур.Фокуса», Ашманов продолжает руководить ООО «Виртуальные ассистенты», которым владеет вместе с Фондом НТИ и «Лабораторией Наносемантика». В лаборатории у него есть доля в 36%, которую он получил от Натальи Касперской в 2019 году. У Касперской в настоящее время чуть более 42%. Еще почти 22% распределены между Валерием Жутенковым, Кириллом и Федором Зорких, Анны Власовой, Владимиром Липка и Ильей Ремизовым.

Ашманов также покинул пост гендиректора ООО «Нейросети Ашманова», где у него 58%. Компанию возглавил Илья Иванов, коммерческий директор «Наносемантики» (должность указана по данным сайта этой группы компаний).

«Лаборатория Наносемантика» в качестве технологического партнера сопровождает работы РКК «Энергия» по подготовке создания виртуального (голосового) ассистента космонавта. Компания занимается разработкой нейросетей, разговорного искусственного интеллекта, создает цифровые аватары, обучает роботов, говорится на ее сайте.

Ашманов известен как специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами. Закончил механико-математический факультет МГУ.

Фото на обложке: «Лаборатория Наносемантика»