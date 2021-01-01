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«Станут фишкой наступившего года»: Туроператоры рассказали о новом виде путешествий

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

В 2021 году главной фишкой станут COVID-путешествия, считают генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По их словам, эти программы ориентированы на оздоровление, в Европе они уже пользуются спросом, сейчас очередь дошла и до России, пишет URA.RU.

«Станут фишкой наступившего года»: Туроператоры рассказали о новом виде путешествий

В 2021 году главным трендом в туризме станут «коронавирусные» путешествия. Как заявили в разговоре с URA.RU генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, переболевшие COVID уже интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления здоровья.

Мкртчян уточнил, что спросом пользуются курорты, на которых запущены так называемые постковидные восстанавливающие программы. Как правило, такой тур длится 10 дней, но можно брать и 14. Стоимость COVID-туров начинается от шести тысяч рублей в сутки для человека, отметил эксперт.

«Очевидно, что это будет долгая тема. Актуальность таких туров сохранится, пока мы не победим коронавирус. Это такой тренд 2021 года», — заключил Мкртчян.

В свою очередь глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что такие программы появились в Европе, где уже пользуются невероятным спросом.

«Когда к нам вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», — заявил Мальцев.

По его словам, такие туры будут покупать не только те, кто уже перенес болезнь, но и те, кто заботится о профилактике и желает укрепить организм.

«Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года», — заключил Мальцев.

Фото: helenkaiy/Depositphotos

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