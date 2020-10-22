Starbucks и «Яндекс.Еда» запустили доставку в Москве

Сеть кофеен Starbucks в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда» запускают в России проект Starbucks® Delivers. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Starbucks.

С 21 октября на сайте и в мобильных приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go» можно заказать доставку по Москве напитков, блюд, капсул и кофейных зерен Starbucks. Цены в сервисе обещают оставить такими же, как в кофейнях. До клиента заказ доставят за 30 минут, причем 15 из них уйдут на саму доставку.

В меню Starbucks® Delivers доступно около 90% напитков и блюд из полного ассортимента кофейни, говорят в компании. Остальные позиции, как показало тестирование, трудно доставить клиенту с сохранением качества и вкусовых характеристик.

Сервис заказа предлагает выбрать один из типов зерен, а также определиться с топингом, сиропом и видом молока. Пока в проекте Starbucks® Delivers участвуют две кофейни в центре Москвы, к концу года их количество вырастет до десяти.

«Москва — чрезвычайно важный для нас город, здесь мы традиционно запускаем все инновационные проекты», — комментирует запуск доставки пресс-служба Starbucks в России.

Со следующего года к доставке подключатся все остальные кофейни Starbucks в Москве и Санкт-Петербурге.

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