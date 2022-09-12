Starbucks представил программу лояльности на основе NFT в мире web3

Компания Starbucks официально представила новую программу лояльности на основе NFT в виртуальном мире. Проект Starbucks Odyssey – это первый опыт сети кофеен по созданию виртуального сообщества с использованием технологии web3.

Новый формат объединяет классическую программу лояльности Starbucks Rewards и платформу NFT, где гости могут зарабатывать цифровые активы, которыми затем можно будет расплачиваться за эксклюзивные услуги.

Для разработки проекта компания Starbucks привлекла в качестве консультанта Адама Бротмана, соучредителя Forum3, стартапа по созданию программ лояльности в web3. Он же ранее разрабатывал для сети кофеен мобильное приложение.

На детальную проработку проекта ушло около полугода, но до этого в течение нескольких лет специалисты Starbucks плотно изучали технологии блокчейна. Об этом рассказал TechCrunch директор по маркетингу Starbucks Брэди Брюер.

Он говорит, что компания давно хотела инвестировать в эту область, но важно было создать не какой-то побочный продукт в качестве «хайпа», а действительно полезный инструмент для клиентов. Найти способ использовать эту технологию для улучшения своего бизнеса и расширения существующей программы лояльности.

Компания решила сделать ставку на NFT, что позволило бы расширить аудиторию за счет доступа к цифровому сообществу. При этом Брюер уверяет, что это не дань моде.

«Так уж получилось, что наша новая программа лояльности построена на технологиях блокчейна и web3, но клиент, честно говоря, может даже не подозревать, что взаимодействует с технологией блокчейна. Это просто средство», — объясняет Брюер.

Воспользоваться услугами Starbucks Odyssey участники Starbucks Rewards смогут через уже существующие учетные данные, заново регистрироваться не надо.

Оказавшись в новом виртуальном пространстве, они смогут участвовать в различных спецпроектах, которые Starbucks назвал «путешествиями». Например, играть в интерактивные игры или принимать участие в опросах, направленных на углубление их знаний о бренде Starbucks или о кофейном бизнесе в целом.

По мере завершения этих «путешествий» участники смогут приобретать какие-то предметы из NFT-коллекций. Правда, Starbucks и тут намеренно уходит от технического жаргона и называет эти предметы коллекционирования в формате NFT «дорожными марками».

Несмотря на то, что они размещены на блокчейне Polygon, эти NFT будут приобретаться с помощью кредитной или дебетовой карты — крипто-кошелек не требуется. Компания считает, что это облегчит потребителям взаимодействие с web3, снизив барьер для входа.

Компания пока не готова сообщить, сколько будут стоить ее NFT или сколько их будет доступно при запуске, заявив, что это решения, которые все еще обсуждаются.

«Марки» будут ранжироваться по стоимости в зависимости от их редкости, и ими можно будет обмениваться в сообществе пользователей Starbucks Odyessy (при этом право собственности закрепляется в блокчейне).

Предметы этой NFT-коллекции Starbucks создаются совместно Starbucks и приглашенными художниками, а часть выручки от продажи коллекционных предметов ограниченного выпуска будет пожертвована на благотворительные цели.

Эксклюзивные бонусы, которые можно будет получить, собирая «марки», выходят за рамки тех, которые сейчас можно заработать с помощью традиционной учетной записи Starbucks Rewards и ее «звезд».

За «звезды» можно получить бесплатный кофе или другие товары, а вот за «марки» это будет уже виртуальный класс по приготовлению эспрессо-мартини, или доступ на закрытые мероприятия в Starbucks Reserve Roasteries, или даже поездка на кофейную ферму Starbucks Hacienda Alsacia в Коста-Рике.

Предметы коллекции NFT можно будет заработать (например, приобрести заданные позиции из меню — и подтвердить это действие по штрих-коду из приложения), или же просто купить.

«У людей будет много способов заработать награды в формате NFT, не тратя при этом крупные суммы — говорит Брюер. — Мы хотим сделать покупку предметов NFT-коллекций чем-то очень простым и доступным каждому».

Представители Starbucks также подчеркивают, что изучили все существующие технологии блокчейна, но остановились именно на созданной Polygon системе «proof-of-stake», поскольку она потребляет меньше энергии, чем блокчейны первого поколения «proof-of-work».

Фото на обложке: Angelica Reyes / Unsplash