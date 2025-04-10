Владельцы Stardogs решили расширить бизнес за счет точек по продаже шаурмы
Компания «Макрон», управляющая сетью Stardogs, подала заявку на регистрацию товарного знака «Ура! Шаурма от Стардогс» в конце марта 2025 года. На данные Роспатента обратили внимание «Ведомости». Новый бренд будет использоваться для запуска специализированных точек по продаже шаурмы.
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Концепция и планы. Директор по маркетингу Stardogs Ирина Ложкина рассказала, что под брендом «Ура! Шаурма» планируется создать продукт, который «наконец-то не разочарует». «Будет вкусной, безопасной, с гарантией стабильного качества», — отметила она. Первые пилотные точки откроются уже в 2025 году в Москве и Подмосковье, где у компании налажена логистика.
Меню будет лаконичным и включать 3–4 вида шаурмы с куриным мясом, картошку фри и напитки. Новый формат может быть интегрирован в существующие кафе Stardogs, но как отдельная концепция. Сеть планируется развивать как самостоятельно, так и по франшизе.
Рынок и конкуренция. По словам представителя Stardogs, потенциал рынка шаурмы значительно выше, чем у хот-догов. Однако конкуренция в этом сегменте высока, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивает затраты на открытие одной точки в 5 млн рублей и отмечает, что успех будет зависеть от способности убедить возможных франчайзинговых партнеров в жизнеспособности концепции.
- Stardogs уже пробовала запускать новые форматы. В 2022 году компания открыла бары премиальных хот-догов Est.1993, но они закрылись в том же году. На их месте появились точки шаурмы WellDoner, которые также прекратили работу.
- В 2025 году ожидается утверждение ГОСТа на шаурму, что может ужесточить требования к ее качеству. Документ будет регламентировать правила хранения, перечень ингредиентов и процесс изготовления шаурмы. Стандарт также вводит нормативы по чистоте помещений, где происходит ее изготовление.
Фото на обложке: Yoad Shejtman / Unsplash
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