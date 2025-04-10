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Владельцы Stardogs решили расширить бизнес за счет точек по продаже шаурмы

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Компания «Макрон», управляющая сетью Stardogs, подала заявку на регистрацию товарного знака «Ура! Шаурма от Стардогс» в конце марта 2025 года. На данные Роспатента обратили внимание «Ведомости». Новый бренд будет использоваться для запуска специализированных точек по продаже шаурмы.

Владельцы Stardogs решили расширить бизнес за счет точек по продаже шаурмы
  1. Новости

Концепция и планы. Директор по маркетингу Stardogs Ирина Ложкина рассказала, что под брендом «Ура! Шаурма» планируется создать продукт, который «наконец-то не разочарует». «Будет вкусной, безопасной, с гарантией стабильного качества», — отметила она. Первые пилотные точки откроются уже в 2025 году в Москве и Подмосковье, где у компании налажена логистика.

Меню будет лаконичным и включать 3–4 вида шаурмы с куриным мясом, картошку фри и напитки. Новый формат может быть интегрирован в существующие кафе Stardogs, но как отдельная концепция. Сеть планируется развивать как самостоятельно, так и по франшизе.

Рынок и конкуренция. По словам представителя Stardogs, потенциал рынка шаурмы значительно выше, чем у хот-догов. Однако конкуренция в этом сегменте высока, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивает затраты на открытие одной точки в 5 млн рублей и отмечает, что успех будет зависеть от способности убедить возможных франчайзинговых партнеров в жизнеспособности концепции.

  • Stardogs уже пробовала запускать новые форматы. В 2022 году компания открыла бары премиальных хот-догов Est.1993, но они закрылись в том же году. На их месте появились точки шаурмы WellDoner, которые также прекратили работу.
  • В 2025 году ожидается утверждение ГОСТа на шаурму, что может ужесточить требования к ее качеству. Документ будет регламентировать правила хранения, перечень ингредиентов и процесс изготовления шаурмы. Стандарт также вводит нормативы по чистоте помещений, где происходит ее изготовление.

Фото на обложке: Yoad Shejtman / Unsplash

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