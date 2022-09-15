Starlink теперь на 7 континентах: спутники сети появились в Антарктиде

После гонки с OneWeb за покрытие Северного полюса и других районов Арктики спутниковым интернетом SpaceX дошла до другого полюса: Национальный научный фонд (NSF) тестирует один из своих терминалов Starlink на станции Мак-Мердо в Антарктиде.

NSF заявляет, что увеличенная пропускная способность поможет ученым, работающим на удаленном континенте вблизи Южного полюса, но по факту ситуация изменится не сильно.

Сейчас, согласно Антарктической программе Соединенных Штатов, у всех сотрудников на базе Мак-Мердо есть доступ к общему каналу со скоростью 17 Мбит/с. А терминалы Starlink смогут обрабатывать около 50 Мбит/с.

По сути уровень сигнала может остаться прежним: на Skype или FaceTime хватит, а на Netflix или тот же Zoom на несколько человек – уже нет.

В теории поставщик связи обещает до 200 Мбит/с, но пока услуга только тестируется, да и гарантии нет. А сомнения есть, как пишет портал The Verge, который не поленился проанализировать карту доступности Starlink.

SpaceX, ретвитнув сообщение NSF о тестах в Антарктиде, бойко заявил, что он «теперь на всех семи континентах» и что его способность работать в отдаленных уголках земли просто феноменальна.

При этом по карте видно, что в той же Африке или Азии услуга есть лишь на бумаге, а по факту ее нет.

То же самое относится и к морской службе Starlink, которая в настоящее время работает только в прибрежных водах определенных стран, что ограничивает ее использование такими клиентами, как Royal Caribbean.

Тем не менее, компания обещает расширить охваты по обоим этим направлениям.

Фото на обложке: Cassie Matias / Unsplash