SpaceX протестировала работу интернета Starlink в пассажирском самолете

SpaceX провела демонстрацию возможностей спутникового интернета Starlink на высоте 9 км. Компания протестировала интернет на самолете региональной авиакомпании JSX. В ходе полета скорость передачи данных составляла минимум 100 Мбит/с.

Как сообщает Bloomberg, был совершен короткий перелет между городами штата Калифорния — Бербанк и Сан-Хосе. В ходе него на борту находились несколько человек, тестировавших качество связи и скорость интернета.

Дополнительные устройства на борту имитировали нагрузку системы 20-30 пассажирами.

«Я в восторге, — заявил глава JSX Алекс Уилкокс. Во время полета он пробовал веб-серфинг и совершал звонки по WhatsApp. — Это превзошло все мои ожидания».

Система проверки скорости интернета Ookla показала, что скорость передачи данных во время всего полета постоянно превышала 100 Мбит/с.

Президент отдела коммерческой авиации Intelsat, ведущего интернет-оператора на авиалиниях, Джефф Сар признает, что Starlink «является серьезным конкурентом», но «не верит, что кто-то сможет победить их».

Однако пока что тест показал, что Starlink может потеснить Intelsat и Viasat на рынке спутникового интернета для самолетов. Скорость передачи данных на борту Airbus компании American Airlines с оборудованием Viasat и более чем 100 пассажирами на борту, для сравнения, составляет около 2,2 Мбит/с.

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