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Количество запущенных компанией SpaceX спутников Starlink превысило полторы тысячи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту. Таким образом количество выведенных на орбиту аппаратов компании превысило полторы тысячи.

Количество запущенных компанией SpaceX спутников Starlink превысило полторы тысячи

Старт ракеты носителя Falcon 9 состоялся с мыса Канаверал. Онлайн-трансляцию процесса вел официальный канал SpaceX на Youtube.

Большинство аппаратов, запущенных компанией в этом году, составляют именно спутники Starlink – Илон Маск стремится расширить охват своей широкополосной интернет-сети. Доступ к этой услуге компания открыла в 2021 году.

Сегодняшний запуск SpaceX – 24-ый по счету со спутниками Starlink на борту, первый состоялся в мае 2019 года. Таким образом, количество запущенных аппаратов компании за все время достигло полутора тысяч. 

Сеть Starlink предусматривает предоставление доступа в интернет с помощью ресурсов большого количества космических аппаратов, массой не более 500 кг.

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Фото на обложке: SpaceX / Youtube.com

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