Starlink Илона Маска обеспечит связь там, где нет сети: T-Mobile запускает спутниковое покрытие

Мобильный оператор T-Mobile объединился со Starlink. Теперь жители США могут отправлять сообщения и свою геолокацию даже из мест без связи. Это позволит связаться со службой спасения в экстренной ситуации.

Связь остаётся — даже если сети нет

Американский оператор T-Mobile официально вывел на рынок сервис T-Satellite, построенный на базе спутников Starlink. Благодаря этому жители США смогут отправлять текстовые сообщения даже из тех зон, где обычная связь не ловит.

Пока что T-Satellite охватывает только текстовые сообщение и базовый контакт с миром Но в ближайшее время в планах компании — подключение к платформам X и WhatsApp, а значит и подключение голосовых сообщений.

Весточка из мертвой зоны

Сервис работает следующим образом: если пользователь оказывается вне зоны действия обычных вышек, смартфон автоматически переключается на T-Satellite. При условии, что вас не скрывают от сигнала спутников густые кроны деревьев или плотная облачность, система позволит:

отправлять и принимать SMS, включая экстренные (911),

делиться текущей геолокацией по ссылке,

в ряде случаев — пересылать изображения (доступно на большинстве Android-смартфонов).

Работает это благодаря 650+ спутникам Starlink, охватывающим весь континент США, а также Гавайи, южную часть Аляски и Пуэрто-Рико. В том числе за счет этого в будущем T-Satellite сможет поддерживать связь в международных водах и даже за пределами США.

Условия подписки

Пока подписка на T-Satellite стоит $10 в месяц, но в скором времени стоимость возрастет до $15 в месяц. Чтобы подключиться к сервису, требуется смартфон с поддержкой eSIM и спутникового соединения. Уже сейчас T-Satellite работает более чем на 60 моделях — от iPhone 13 до Google Pixel 9 и Samsung Galaxy S21.

Пока текст, затем голос — и, возможно, WhatsApp

На старте T-Satellite работает только с сообщениями и геолокацией. Однако оператор связи анонсировал, что в дальнейшем сеть получит поддержку голосовых сообщений и популярных спутниково-оптимизированных приложений. В числе потенциальных — сервис AllTrails для любителей активного отдыха на природе, AccuWeather для прогноза погоды и всем известный WhatsApp.

Контекст

Похожие сервисы существовали и ранее. Так, Apple встроила спутниковую отправку сообщений ещё в iPhone 14 и пообещала, что пока сервис останется бесплатным. Компании Verizon и Skylo также запускали ограниченный спутниковый сервис для отправки сообщений, но только для владельцев новых флагманов, вроде Galaxy S25 и Pixel 9.

На фоне таких решений платный T-Satellite может показаться избыточным, но это не совсем так. T-Mobile делает ставку на простоту: массовое покрытие, разумную цену и совместимость с большинством устройств. И пока конкуренты продают фичу как премиум, T-Mobile превращает её в обыденную инфраструктуру.

Фото: FluxFactory / Getty Images