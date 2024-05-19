В Индонезии заработала сеть спутниковой связи Starlink

На территории Индонезии начала работу сеть спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска. Глава американской компании написал в своем X-аккаунте, что для него «честь запустить Starlink» в стране.
Как подчеркивает Reuters, сеть была запущена с целью улучшения доступа к интернету и медицинским услугам в отдаленных районах Индонезии. Инициатором сотрудничества стал министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин.
Церемония запуска прошла на острове Бали, где помимо Маска и Садикин присутствовали связи и морских перевозок Индонезии.
Глава местного Минздрава заявил, что Starlink в первую очередь пригодится 2700 медицинским центрам, которые испытывали сложности с доступом к интернету, и еще 700, у которых доступа не было.
Индонезия — третья страна Юго-Восточной Азии, где будет работать Starlink. Соседняя Малайзия выдала компании лицензию на предоставление интернет-услуг в прошлом году, а Филиппины подписали соглашение со SpaceX в 2022 году.
Кроме того, как пишет пресс-служба президента Шри-Ланки, глава островного государства встретился в Индонезии с Илоном Маском, чтобы обсудить вопросы внедрения Starlink на территории Шри-Ланки.
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