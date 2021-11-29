SpaceX Илона Маска анонсировала запуск 34-ой группы спутников Starlink

SpaceX Илона Маска анонсировала очередной запуск группы спутников Starlink — 34-ый по счету. Ракета Falcon 9 взлетит с мыса Канаверал во Флориде 2 декабря и доставит на орбиту 53 космических аппарата для предоставления спутникового интернета.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 1 декабря 18:20 по восточному времени, или 2 декабря 02:20 по московскому времени, передает портал Spaceflightnow.
Falcon 9 доставит на орбиту группу из 53 спутников Starlink. Запуск состоится с мыса Канаверал в американском штате Флорида и станет 34-ым по счету по доставке космических аппаратов SpaceX для предоставления спутникового интернета.
33-ий запуск группы спутников Starlink состоялся 13 ноября. На орбиту вывели 53 космических аппарата.
Первый запуск спутников Starlink состоялся в мае 2019 года. С того времени на орбиту было выведено 1,8 тысяч аппаратов, а инвестиции в проект составили $10 млрд. В планах SpaceX доставить на орбиту 30 тысяч спутников Starlink, на 12 тысяч из которых компания уже получила разрешение от властей США.
О том, что у SpaceX в части предоставления спутникового интернета появился конкурент в лице Amazon, RB рассказывали в начале ноября.
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Фото на обложке: Kevin Benckendorf /
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