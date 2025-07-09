Starlink получил лицензию в Индии. Маск проведет космический интернет за $100 туда, где 4G стоит $2

Starlink наконец получил от Индии то, чего ждал три года — космическую лицензию. Последний барьер снят: регулятор дал разрешение на спутниковые операции, и Маск может начинать коммерческую деятельность. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Осталось «всего ничего»: получить доступ к радиоспектру, построить инфраструктуру и доказать, что его спутники не свалятся на голову первому встречному.

Формально — подключение удалённых районов, по факту — премиум для фанатов Маска

Starlink станет третьим игроком на спутниковом рынке Индии после OneWeb и Jio. Формально — это расширение доступа к интернету в труднодоступных районах. На деле — запуск премиум-продукта в стране, где 4G уже стоит копейки, и покрытие от Jio добралось почти до каждой деревни.

Тарелка от Starlink стоит ~$500, подписка — $100 в месяц. Это для избранных: отшельников, экспатов и тех, кто просто верит в Маска.

Конкуренция — без аукциона и без сантиментов

Путь к запуску Starlink расчистили политически: в отличие от других рынков, в Индии не стали устраивать аукцион на спектр. Правительство решило не усложнять — просто запустить ещё одного игрока. Хотя до этого SpaceX успела поспарринговать с местными гигантами — Jio Platforms (Мукеш Амбани) и Bharti Airtel.

Маск пришёл не на пустой рынок. Он пришёл в страну, где телеком — это политика, субсидии и социальный инструмент. Удержать внимание пользователей при ценнике в 50 раз выше, чем у конкурентов, — задача, которую не решить ни орбитами, ни харизмой.

Индия как полигон новой фазы гонки

Starlink не скрывает: Индия — ключевой рынок. С населением 1,4 млрд и высоким спросом на интернет за пределами городов.

Но это не единственная точка расширения: Маск параллельно ведёт переговоры с Таиландом, Индонезией, Вьетнамом.

На глобальном уровне продолжается гонка за космический интернет: OneWeb, Amazon Kuiper, китайские игроки — все хотят построить свою сеть и посадить тарелку на каждый балкон.

Куда всё идёт

Starlink — это не просто про интернет. Это про контроль, инфраструктуру и технологическое влияние на рынке, где давно правит дёшево и массово. Маску придётся доказать, что уместить «космос» в тариф — реально. Даже там, где пользователи выбирают между интернетом и обедом.

Фото на обложке: ANIRUDH / Unsplash