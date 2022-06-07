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Илон Маск допустил вывод Starlink на биржу в 2025 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск допустил проведение IPO Starlink в 2025 году. Чтобы выводить компанию на биржу, она должна работать «предсказуемо» и находиться в «спокойном плавании». Ранее Маск заявлял, что хочет вывести Starlink на биржу в 2022 году.

Илон Маск допустил вывод Starlink на биржу в 2025 году

Свои предположения по выводу Starlink на фондовую биржу глава компании Илон Маск озвучил на встрече с сотрудниками, передает CNBC.

Маск допустил, что Starlink выйдет на биржу через три-четыре года. При этом главным условием миллиардер назвал нахождение компании в «спокойном плавании» и «предсказуемость» ее работы. В таком случае проведение IPO Starlink может иметь смысл, резюмировал Илон Маск.

CNBC отметил, что Илон Маск планировал вывести Starlink на биржу уже в 2022 году. Об этом он рассказывал сотрудникам компании в 2019 году. Тогда Маск сказал то же самое, что и сейчас – логично было бы провести IPO компании через «года три». Но позже глава Starlink передумал и отклонил предложенный собой план.

По собственным данным Starlink на май текущего года, сеть спутниковой связи насчитывает 400 тысяч пользователей. Всего Starlink запустила около 2,5 тысяч спутников.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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