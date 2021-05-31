Фанат SpaceX создал сайт для отслеживания спутников Starlink

Поклонник космической компании SpaceX создал сайт, на котором можно будет узнать время пролёта спутников Starlink над определённой местностью.

На сайте Find Starlink необходимо ввести географические координаты или просто выбрать один город из имеющегося списка. Далее сайт даст подробную информацию о времени пролёта спутников и видимости, а также подскажет, в какую сторону нужно смотреть, сообщает Business Insider.

Создатель сайта, решивший сохранить анонимность, рассказал изданию, что сделал его два года назад для себя, своего брата и друга, живших в разных частях света. По словам автора, ни один сайт в мире не показывал расположение первых спутников Starlink, и он решил взять дело в свои руки. Разработка сайта заняла один вечер, за первые пять дней после его запуска им воспользовались около полумиллиона раз.

Создатель Find Starlink также предупредил, что сайт не гарантирует стопроцентную точность, так как орбита спутников может меняться. Самые точные результаты сайт показывает в течение 5 дней после запуска новой группы спутников, затем, по словам автора, узнать их местоположение становится сложнее — спутники выходят на заданную орбиту и меньше отражают свет. Кроме того, сайт показывает данные лишь первого спутника в цепочке.

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