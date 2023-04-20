Ракета Starship взорвалась спустя три минуты после запуска

Ракета Starship взорвалась в небе спустя три минуты после успешного запуска. Нештатная ситуация возникла в момент отделения первой ступени на высоте 38 км.
Сверхтяжелая ракета-носитель Starship взорвалась в небе спустя три минуты после запуска. Момент взрыва попал в онлайн-трансляцию, которая велась на YouTube-канале SpaceX. За запуском в центре управления полетом наблюдал Илон Маск.
Космический аппарат вошел в неконтролируемое вращение из-за того, что сработали не все двигатели. Нештатная ситуация возникла на высоте 38 км во время отделения первой ступени ракеты.
В SpaceX заявили, что продолжат работу над проектом Starship после того, как изучат все данные об инциденте.
Запуск ракеты-носителя Starship состоялся сегодня с частного космодрома в США. Ракету удалось отправить в небо только со второй попытки – первую SpaceX предприняла 18 апреля, запуск отменили за несколько секунд до старта. Причиной отмены Илон Маск назвал замерзшие клапана давления.
Фото на обложке: SpaceX
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