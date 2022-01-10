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Илон Маск представил «Мехазиллу» — башню для «парковки» ракеты Starship на Земле

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск опубликовал видео «Мехазиллы» – башни высотой 140 метров, которая будет принимать первую ступень ракеты Starship на Земле. Предполагается, что ракета при возвращении с орбиты будет снижать скорость, цепляться за стрелу башни и «вставать на парковку».

Илон Маск представил «Мехазиллу» — башню для «парковки» ракеты Starship на Земле

Видео с «Мехазиллой» основатель SpaceX опубликовал в Twitter. Прямую трансляцию с космодрома Starbase также ведет Nasa на своем youtube-канале.

Подписчики Илона Маска в комментариях к посту пишут, что им не терпится увидеть, как башня будет «ловить» Starship, а также задаются вопросом, сможет ли «Мехазилла» «отправить крипторынок на Луну».

«Мехазилла» представляет собой башню высотой 140 метров. Предполагается, что первая ступень ракеты Starship будет снижать скорость при приземлении, цепляться за стрелу башни и пристыковываться к ней.

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Фото на обложке: Twitter

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