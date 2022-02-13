SpaceX может перенести запуск Starship из Техаса во Флориду

Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что испытания сверхтяжелой ракеты-носителя Starship могут быть перенесены из Техаса во Флориду, в Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал.

Как передает WSJ, это может произойти в случае длительных задержек в ходе экологической экспертизы Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Управление должно завершить проверку испытательного полигона компании в Бока-Чике (Техас) и выдать лицензию на запуск Starship уже в марте.

«У нас нет большого понимания того, как обстоят дела с FAA, — сказал Маск. — Мы получили своего рода приблизительное указание, что одобрение может быть получено в марте, но это все, что мы знаем».

Осенью прошлого года SpaceX заявила, что запуск Starship состоится в конце 2021 года, однако в конце декабря агентство перенесло испытания ракеты-носителя на 28 февраля, сославшись на продолжающиеся обсуждения с федеральными органами.

Одним из результатов экологической экспертизы может стать решение перейти к более строгой процедуре принятия решения о воздействии на окружающую среду (EIS), к чему призывали отдельные лица и организации в период обсуждения проекта экологической оценки (EA) прошлой осенью.

Для завершения EIS могут потребоваться месяцы, а возможно, и более года. В течение этого времени все испытания в Бока-Чике будут приостановлены.

«Это, очевидно, отбросило бы нас на довольно долгое время, потому что EIS занимает намного больше времени, чем EA, поэтому нам пришлось бы перенести наши приоритеты на мыс Кеннеди», — отметил глава SpaceX, ссылаясь на Космический центр Кеннеди NASA на мысе Канаверал.

Он добавил, что при худшем сценарии, испытания Starship придется перенести еще на шесть-восемь месяцев, пока на мысе Канаверал не будет построена стартовая башня.

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