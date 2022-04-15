Названы самые привлекательные города для открытия своего бизнеса

Россияне назвали самые привлекательные российские города для открытия собственного бизнеса. В числе лидеров — Москва (51%), Санкт-Петербург (36%) и Краснодар (19%).

Среди других популярных городов для открытия своего дела — Сочи и Екатеринбург, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». В исследовании участвовали более 1,4 тыс. жителей из всех регионов России.

В столице 28% россиян хотели бы иметь бизнес в IT-области, еще четверть в сфере управления персоналом, а 19% — в строительстве. В Петербурге 21% участников исследования не отказались бы от бизнеса в сфере культуры и развлечения, 18% выбрали бы дело в дизайне и творчестве, еще 14% — в IT.

Самые популярные области для открытия своего дела для 22% — туризм и гостиничное дело, для 17% респондентов — бытовые услуги, для 14% опрошенных — общественное питание.

В Сочи 23% жителей бы открыли бы бизнес в сфере дизайна и творчества, 19% в сфере туризма и гостиничного дела, 18% — общественного питания.

В Екатеринбурге 24% опрошенных открыли бы дело в сфере производства, 19% — в сфере общественного питания, еще 15% — в дизайне и творчестве.

По данным исследования, открыть собственный бизнес не против 46% россиян, большая часть из них ради этого готовы переехать в другой город.

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