Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Названы самые привлекательные города для открытия своего бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне назвали самые привлекательные российские города для открытия собственного бизнеса. В числе лидеров — Москва (51%), Санкт-Петербург (36%) и Краснодар (19%).

Названы самые привлекательные города для открытия своего бизнеса

Среди других популярных городов для открытия своего дела — Сочи и Екатеринбург, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». В исследовании участвовали более 1,4 тыс. жителей из всех регионов России.

В столице 28% россиян хотели бы иметь бизнес в IT-области, еще четверть в сфере управления персоналом, а 19% — в строительстве. В Петербурге 21% участников исследования не отказались бы от бизнеса в сфере культуры и развлечения, 18% выбрали бы дело в дизайне и творчестве, еще 14% — в IT.

Самые популярные области для открытия своего дела для 22% — туризм и гостиничное дело, для 17% респондентов — бытовые услуги, для 14% опрошенных — общественное питание. 

В Сочи 23% жителей бы открыли бы бизнес в сфере дизайна и творчества, 19% в сфере туризма и гостиничного дела, 18% — общественного питания.

В Екатеринбурге 24% опрошенных открыли бы дело в сфере производства, 19% — в сфере общественного питания, еще 15% — в дизайне и творчестве. 

По данным исследования, открыть собственный бизнес не против 46% россиян, большая часть из них ради этого готовы переехать в другой город.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 К концу 2022 года свободных дорогих офисов в Москве станет вдвое больше
  2. 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  3. 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  4. 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  5. 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

15 апреля 2022

VivaTech Startup Challenges - Mobility, Hardware, Sustainability

15 апреля 2022

Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов

Все ВОЗМОЖНОСТИ