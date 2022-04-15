Названы самые привлекательные города для открытия своего бизнеса

Россияне назвали самые привлекательные российские города для открытия собственного бизнеса. В числе лидеров — Москва (51%), Санкт-Петербург (36%) и Краснодар (19%).
Среди других популярных городов для открытия своего дела — Сочи и Екатеринбург, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». В исследовании участвовали более 1,4 тыс. жителей из всех регионов России.
В столице 28% россиян хотели бы иметь бизнес в IT-области, еще четверть в сфере управления персоналом, а 19% — в строительстве. В Петербурге 21% участников исследования не отказались бы от бизнеса в сфере культуры и развлечения, 18% выбрали бы дело в дизайне и творчестве, еще 14% — в IT.
Самые популярные области для открытия своего дела для 22% — туризм и гостиничное дело, для 17% респондентов — бытовые услуги, для 14% опрошенных — общественное питание.
В Сочи 23% жителей бы открыли бы бизнес в сфере дизайна и творчества, 19% в сфере туризма и гостиничного дела, 18% — общественного питания.
В Екатеринбурге 24% опрошенных открыли бы дело в сфере производства, 19% — в сфере общественного питания, еще 15% — в дизайне и творчестве.
По данным исследования, открыть собственный бизнес не против 46% россиян, большая часть из них ради этого готовы переехать в другой город.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 К концу 2022 года свободных дорогих офисов в Москве станет вдвое больше
- 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
- 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
ВОЗМОЖНОСТИ
15 апреля 2022