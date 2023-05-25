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Каждый третий россиянин мечтает открыть бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

61% россиян мечтают уйти с работы в найме, открыть свой бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц. Большинство из них не запускают свое дело из-за неготовности к переменам. Об этом говорится в исследовании Ozon, с результами которого ознакомился RB.RU.

Каждый третий россиянин мечтает открыть бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц

27% граждан хотели бы открыть свой онлайн-магазин, каждый шестой россиянин видит перспективы в открытии пункта выдачи заказов (ПВЗ) или офлайн-магазина (по 18%). Собственная кофейня привлекает 16% респондентов, а ресторан  —  14%. Еще по 12% хотели бы открыть свой салон или агентство.

77% респондентов хотели бы зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц, 12%   —  от 500 тыс. рублей, а 11%  —  более 1 млн рублей.  Для сравнения: 24% россиян в найме зарабатывают сейчас свыше 100 тыс. рублей в месяц, 23% — 60-80 тыс. рублей, а 13% — и вовсе до 20 тыс. рублей в месяц. 

И только 6% участников опроса уже уволились с прежнего места и запустили свои компании. В основном россиян удерживает от открытия собственного дела отсутствие капитала, неготовность к переменам, сомнения в успехе и т. д. 

Онлайн-анкетирование проводилось среди 1547 граждан старше 18 лет. Регионы — российские города с намелением свыше 100 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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