Каждый третий россиянин мечтает открыть бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц

61% россиян мечтают уйти с работы в найме, открыть свой бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц. Большинство из них не запускают свое дело из-за неготовности к переменам. Об этом говорится в исследовании Ozon, с результами которого ознакомился RB.RU.

27% граждан хотели бы открыть свой онлайн-магазин, каждый шестой россиянин видит перспективы в открытии пункта выдачи заказов (ПВЗ) или офлайн-магазина (по 18%). Собственная кофейня привлекает 16% респондентов, а ресторан — 14%. Еще по 12% хотели бы открыть свой салон или агентство.

77% респондентов хотели бы зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц, 12% — от 500 тыс. рублей, а 11% — более 1 млн рублей. Для сравнения: 24% россиян в найме зарабатывают сейчас свыше 100 тыс. рублей в месяц, 23% — 60-80 тыс. рублей, а 13% — и вовсе до 20 тыс. рублей в месяц.

И только 6% участников опроса уже уволились с прежнего места и запустили свои компании. В основном россиян удерживает от открытия собственного дела отсутствие капитала, неготовность к переменам, сомнения в успехе и т. д.

Онлайн-анкетирование проводилось среди 1547 граждан старше 18 лет. Регионы — российские города с намелением свыше 100 тыс.

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