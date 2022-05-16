Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банки запустили видеоконсультации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейшие российские банки («Сбер», ВТБ и другие) стали запускать онлайн-видеоконсультации. Пока удаленно клиенты могут оформить потребкредиты, получить консультации по инвестициям и совершить действия по существующим продуктам. В банках обещали постепенно увеличивать список услуг для видеоконсультаций.

Банки запустили видеоконсультации

Такой вид консультаций поможет разгрузить отделение банков, в будущем даже сократить их количество, что значительно снизит расходы кредитной организации, пишет «Коммерсантъ».

 По данным экспертов Voximplant, расходы на допоснащение для видеоконсультаций состоят только из стоимости веб-камеры для оператора (примерно 5 тыс. рублей) и выделения большей емкости для хранения видеозаписей, а на доработку программного обеспечения — в пределах 3–5% от уже использующегося софта call-центра.

Запустить эту услугу можно двумя способами: прямой видеозвонок из банковского мобильного приложения или с сайта банка по защищенным каналам и запрос видеоконсультации в определенное время, если вопрос сложный и несрочный. В первом случае, скорее всего, клиенту придется немного подождать ответа сотрудника, но видеозвонки обрабатываются в первую очередь.

Во втором случае клиенту придет ссылка с датой и временем консультации, при этом все видеосеансы записываются, что позволит в дальнейшем банкам их проанализировать. Банки сейчас тестируют оба варианта. 

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Etisalat купил почти 10% акций Vodafone
  2. 2 Мосбиржа проанализировала возможность торгов дирхамами, драмами и сумами
  3. 3 Илон Маск объявил охоту на ботов в Twitter
  4. 4 Длительное падение биржевых индексов, эффект параллельного импорта: главное для бизнеса 14 мая
  5. 5 Топ-5 сервисов для приёма онлайн-платежей в России в 2022 году

ВОЗМОЖНОСТИ

16 мая 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Старт»

16 мая 2022

«Старт-ИИ-1»

16 мая 2022

Гранты за покупку оборудования для московских высокотехнологичных предприятий

Все ВОЗМОЖНОСТИ