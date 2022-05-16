Банки запустили видеоконсультации

Крупнейшие российские банки («Сбер», ВТБ и другие) стали запускать онлайн-видеоконсультации. Пока удаленно клиенты могут оформить потребкредиты, получить консультации по инвестициям и совершить действия по существующим продуктам. В банках обещали постепенно увеличивать список услуг для видеоконсультаций.
Такой вид консультаций поможет разгрузить отделение банков, в будущем даже сократить их количество, что значительно снизит расходы кредитной организации, пишет «Коммерсантъ».
По данным экспертов Voximplant, расходы на допоснащение для видеоконсультаций состоят только из стоимости веб-камеры для оператора (примерно 5 тыс. рублей) и выделения большей емкости для хранения видеозаписей, а на доработку программного обеспечения — в пределах 3–5% от уже использующегося софта call-центра.
Запустить эту услугу можно двумя способами: прямой видеозвонок из банковского мобильного приложения или с сайта банка по защищенным каналам и запрос видеоконсультации в определенное время, если вопрос сложный и несрочный. В первом случае, скорее всего, клиенту придется немного подождать ответа сотрудника, но видеозвонки обрабатываются в первую очередь.
Во втором случае клиенту придет ссылка с датой и временем консультации, при этом все видеосеансы записываются, что позволит в дальнейшем банкам их проанализировать. Банки сейчас тестируют оба варианта.
Фото на обложке: insta_photos /
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