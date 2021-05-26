Евгения Хрисанфова
Стартовал онлайн-курс «Старт в Data Engineering» от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Организаторы приглашают менеджеров, владельцев бизнеса, аналитиков, начинающих ИТ-специалистов и маркетологов.
МФТИ запустил курс «Старт в Data Engineering»Евгения Хрисанфова
Программа разделена на два блока и рассчитан на 11 недель. По словам организатором, курс подойдет тем, кто хочет научиться собирать, обрабатывать и хранить данные и понять, как и зачем работать с хранилищами данных.
Студенты будут изучать:
- базовый синтаксис запросов SQL;
- объединение и агрегация данных;
- Python для процессов обработки данных;
- основы UNIX-/Linux-систем;
- паттерны хранения данных и многое другое.
Также учащиеся создадут и защитят собственные проекты.
Курс стартовал 19 мая. Посмотреть программу и записаться можно на сайте.
Фото на обложке: panumas nikhomkhai / Shutterstock
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