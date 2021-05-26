МФТИ запустил курс «Старт в Data Engineering»

Стартовал онлайн-курс «Старт в Data Engineering» от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Организаторы приглашают менеджеров, владельцев бизнеса, аналитиков, начинающих ИТ-специалистов и маркетологов.

Программа разделена на два блока и рассчитан на 11 недель. По словам организатором, курс подойдет тем, кто хочет научиться собирать, обрабатывать и хранить данные и понять, как и зачем работать с хранилищами данных.

Студенты будут изучать:

базовый синтаксис запросов SQL;

объединение и агрегация данных;

Python для процессов обработки данных;

основы UNIX-/Linux-систем;

паттерны хранения данных и многое другое.

Также учащиеся создадут и защитят собственные проекты.

Курс стартовал 19 мая. Посмотреть программу и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: panumas nikhomkhai / Shutterstock