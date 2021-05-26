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МФТИ запустил курс «Старт в Data Engineering»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Стартовал онлайн-курс «Старт в Data Engineering» от Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Организаторы приглашают менеджеров, владельцев бизнеса, аналитиков, начинающих ИТ-специалистов и маркетологов.

МФТИ запустил курс «Старт в Data Engineering»

Программа разделена на два блока и рассчитан на 11 недель. По словам организатором, курс подойдет тем, кто хочет научиться собирать, обрабатывать и хранить данные и понять, как и зачем работать с хранилищами данных.

Студенты будут изучать:

  • базовый синтаксис запросов SQL;
  • объединение и агрегация данных;
  • Python для процессов обработки данных;
  • основы UNIX-/Linux-систем;
  • паттерны хранения данных и многое другое.

Также учащиеся создадут и защитят собственные проекты.

Курс стартовал 19 мая. Посмотреть программу и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: panumas nikhomkhai / Shutterstock

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