Starta Ventures объявила состав девятого набора акселератора в Нью-Йорке

В марте в Нью-Йорке стартовала девятая программа Global Residency Track акселератора Starta Ventures. По итогам программы стартапы с лучшими результатами смогут получить инвестиции в размере $200-500 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в Starta Ventures.

Global Residency Track ориентирован на стартапы с глубокой экспертизой в R&D или с traction и потенциалом развития на международных рынках.

Программа длится шесть месяцев и включает в себя очную часть в Нью-Йорке (три месяца) и помощь в развертывании бизнеса на рынке США в режиме онлайн (три месяца). В ходе второй части проекты используют операционные и маркетинговые сервисы и находятся в контакте с эдвайзерами.

Те, кто покажет лучшие результаты в ходе программы, смогут претендовать на инвестиции от второго фонда Starta Ventures и бизнес-ангелов.

Сейчас акселерационная программа проходит онлайн из-за эпидемии коронавируса.

В девятый набор вошли: