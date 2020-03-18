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Starta Ventures объявила состав девятого набора акселератора в Нью-Йорке

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В марте в Нью-Йорке стартовала девятая программа Global Residency Track акселератора Starta Ventures. По итогам программы стартапы с лучшими результатами смогут получить инвестиции в размере $200-500 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в Starta Ventures.

Starta Ventures объявила состав девятого набора акселератора в Нью-Йорке

Global Residency Track ориентирован на стартапы с глубокой экспертизой в R&D или с traction и потенциалом развития на международных рынках.

Программа длится шесть месяцев и включает в себя очную часть в Нью-Йорке (три месяца) и помощь в развертывании бизнеса на рынке США в режиме онлайн (три месяца). В ходе второй части проекты используют операционные и маркетинговые сервисы и находятся в контакте с эдвайзерами. 

Те, кто покажет лучшие результаты в ходе программы, смогут претендовать на инвестиции от второго фонда Starta Ventures и бизнес-ангелов.

Сейчас акселерационная программа проходит онлайн из-за эпидемии коронавируса.

В девятый набор вошли:

  • TechShelf (Молдова-США) — hardware- и SaaS-решение для автоматизации поставок и выкладки товаров в магазины с учетом запросов покупателей.
  • Parcy (Италия) — платформа подготовки мероприятий, объединяет участников, организаторов и подрядчиков. 
  • TracksRacks (Багамы-США) — система управления поставками и реализацией образцов в индустрии моды. SaaS-решение для fashion-ритейла.
  • KeYou (Россия) — сервис знакомств для встреч, совместных путешествий, делового нетворкинга представителей LGBT.
  • LoyalMe (Россия) — облачное модульное решение для брендов по автоматизации программ лояльности, с применением технологии ИИ.
  • Zuzan (Россия) — онлайн-сервис организации семейных, развлекательных и деловых мероприятий по принципу маркетплейса. 
  • Via Sarcina (Россия) — платформа для выдачи онлайн-заказов интернет-магазинов через сети ритейлеров.
  • Magic Kids (Россия) — образовательные продукты для детей с использованием AR- и AI-технологий.
  • GreenBar (Россия) — foodtech-стартап по выращиванию свежей зелени с применением современных технологий. 
  • Smart Books (Россия) — сервис для создания гибридных книг с применением AR для поколения digital natives.
  • Tynt (Казахстан-США) — платформа для beauty-блогеров: продвижение, видеотрансляции, взаимодействие с брендами.
  • Subaba (Беларусь-Израиль) — платформа для поиска аренды жилья в среднем ценовом сегменте на основе мониторинга и проверки надежности объявлений об объектах в соцсетях.
Фото: cocozero / Shutterstock

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