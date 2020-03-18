Starta Ventures объявила состав девятого набора акселератора в Нью-Йорке
В марте в Нью-Йорке стартовала девятая программа Global Residency Track акселератора Starta Ventures. По итогам программы стартапы с лучшими результатами смогут получить инвестиции в размере $200-500 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в Starta Ventures.
Global Residency Track ориентирован на стартапы с глубокой экспертизой в R&D или с traction и потенциалом развития на международных рынках.
Программа длится шесть месяцев и включает в себя очную часть в Нью-Йорке (три месяца) и помощь в развертывании бизнеса на рынке США в режиме онлайн (три месяца). В ходе второй части проекты используют операционные и маркетинговые сервисы и находятся в контакте с эдвайзерами.
Те, кто покажет лучшие результаты в ходе программы, смогут претендовать на инвестиции от второго фонда Starta Ventures и бизнес-ангелов.
Сейчас акселерационная программа проходит онлайн из-за эпидемии коронавируса.
В девятый набор вошли:
- TechShelf (Молдова-США) — hardware- и SaaS-решение для автоматизации поставок и выкладки товаров в магазины с учетом запросов покупателей.
- Parcy (Италия) — платформа подготовки мероприятий, объединяет участников, организаторов и подрядчиков.
- TracksRacks (Багамы-США) — система управления поставками и реализацией образцов в индустрии моды. SaaS-решение для fashion-ритейла.
- KeYou (Россия) — сервис знакомств для встреч, совместных путешествий, делового нетворкинга представителей LGBT.
- LoyalMe (Россия) — облачное модульное решение для брендов по автоматизации программ лояльности, с применением технологии ИИ.
- Zuzan (Россия) — онлайн-сервис организации семейных, развлекательных и деловых мероприятий по принципу маркетплейса.
- Via Sarcina (Россия) — платформа для выдачи онлайн-заказов интернет-магазинов через сети ритейлеров.
- Magic Kids (Россия) — образовательные продукты для детей с использованием AR- и AI-технологий.
- GreenBar (Россия) — foodtech-стартап по выращиванию свежей зелени с применением современных технологий.
- Smart Books (Россия) — сервис для создания гибридных книг с применением AR для поколения digital natives.
- Tynt (Казахстан-США) — платформа для beauty-блогеров: продвижение, видеотрансляции, взаимодействие с брендами.
- Subaba (Беларусь-Израиль) — платформа для поиска аренды жилья в среднем ценовом сегменте на основе мониторинга и проверки надежности объявлений об объектах в соцсетях.
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