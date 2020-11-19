Starta Ventures открыла университет для подготовки tech-предпринимателей и топ-менеджеров

Российско-американский венчурный фонд Starta Ventures разработал практическую образовательную программу C School, направленную на подготовку профессионалов для международных стартапов. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

В ходе обучения каждый студент будет работать в компании стадий pre-seed, seed или раунд A, развивающейся на международном рынке. Учащимся будут доступны консультации от основателей стартапов и менторов. По данным Starta Ventures, со студентом будет работать команда до 10 человек.

Среди задач, которые будут решаться в ходе обучения, выделены:

вывод продукта на американский рынок,

реализация целей по ряду методик,

построение бизнес-гипотез и их проверка в рыночных условиях,

масштабирование бизнеса.

Выпускники получат возможность остаться в команде стартапа либо привлечь инвестиции для собственного проекта от создателей и партнеров университета.

Срок обучения в университете составляет 6 месяцев. Каждый год будет проводиться 3 набора. В каждом наборе — 50-100 студентов по 5 человек в группе. Отмечается, что первый поток стартует 1 февраля 2021 года. Обучение пройдет в онлайн-формате в течение 4 месяцев, далее два месяца практики в Нью-Йорке.

Среди преподавателей первого потока — практикующие эксперты и менторы американского рынка. Практика будет проходить в девяти стартапах, среди которых HoverSURF, Aheel, Navigine, ClearMe, Webjets, Arena STEM, Sky Guru. Всё обучение проходит на английском языке. Заявку на обучение можно оставить до 25 декабря на сайте проекта.

Создатели университета планируют сформировать собственную сеть контактов. Сейчас, по собственным данным фонда, в экосистеме более 100 менторов, около 150 стартапов и более 100 инвесторов. Также планируется развивать образовательную инфраструктуру университета, открывая филиалы в других странах.

«Наша цель — решить проблему отсутствия актуального практического образования ... Чтобы достичь успеха на самом агрессивном и постоянно меняющемся tech-рынке США, ты должен быть внутри него. Другие образовательные форматы не дают такой возможности», — рассказывает генеральный партнёр Starta Ventures Алексей Гирин.

По собственным данным, для запуска проекта его основатели привлекли $1,2 млн.

Университет будет развиваться как некоммерческий образовательный проект. Обучение платное, но отмечается, что будет предусмотрена возможность бесплатного прохождения программы. Для этого прибыль будет реинвестироваться в развитие экосистемы и поступать в фонд, созданный для выделения стипендий и инвестирования в лучшие проекты выпускников.

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