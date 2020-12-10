Starta Ventures и Winstrike запустили акселератор для поиска решений в сфере киберспорта

Венчурная компания Starta Ventures и киберспортивный холдинг Winstrike объявили о запуске совместной акселерационной программы для стартапов ранних стадий. Интересны различные проекты в сфере киберспорта — от стриминговых сервисов до оборудования для геймеров. Лучшие выпускники акселератора получат инвестиции до $200 тысяч. Об этом Rusbase сообщил представитель Starta Ventures.

Также победители программы получат возможность заключить долгосрочный контракт с Winstrike. По результатам работы акселератора планируется отобрать до 12 проектов.

Организаторы ищут:

турнирные платформы для онлайн и офлайн турниров, в том числе ПО для управления игровыми клубами;

сервисы для монетизации стриминга и организации тренировок и коммуникаций киберспортсменов;

оборудование для спортсменов, клубов и проведения трансляций;

рекламные решения, в том числе для лидогенерации и работы со спонсорами;

технологии стриминга;

B2B-решения в сфере киберспорта.

Для участия в программе необходимо показать продукт на стадии от MVP. Также требуется знание английского языка.

Акселерационная программа расчитана на 12 недель, первые 6 из них пройдут в онлайн-формате. Вторая половина программы будет проведена в Нью-Йоркском кампусе Starta Ventures.

Менторами выступят топ-менеджеры Winstrike и более 20 экспертов из США. Среди них — основатель Winstrike Ярослав Комков, директор по продажам Winstrike Agency Вадим Керимов, директор по развитию Winstrike Михаил Клашников.

Заявку на участие можно подать на сайте акселератора до 24 декабря 2020. Начало основной части программы в Нью-Йорке запланировано на 1 марта 2021 года.

Starta Ventures — российско-американская венчурная компания. Экосистема включает в себя два венчурных фонда Starta Capital Fund I и Fund II размером $60 млн и бизнес-акселератор. По собственным данным, в портфеле фонда находится более 130 проектов.

Winstrike — европейский киберспортивный холдинг. В него входят маркетинговое агентство, несколько профессиональных составов, сеть арен, программные продукты для проведения турниров и управления компьютерными клубами. По предоставленным данным, аудитория компании составляет около 5 млн человек.

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