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Fashion-стартап Seamm предложил перенести моду в метавселенную и собрал $1,7 млн

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Fashion-стартап Seamm, разработавший платформу для переноса моделей модных вещей и аксессуаров в виртуальную реальность, привлек $1,7 млн инвестиций. Запуск проекта начнется с сотрудничества с российским дизайнером Мишей Либерти (Михаил Цатурян), пишет Fashion Network.

Fashion-стартап Seamm предложил перенести моду в метавселенную и собрал $1,7 млн

Проект планируют запустить в октябре, платформа позволит загружать 3D-копии вещей в виртуальное пространство, а также продавать эксклюзивные цифровые коллекции. Пользователи получат доступ к большому выбору среди разных брендов, а после покупки вещей смогут экспортировать их в различные виртуальные миры.

Основатели стартапа утверждают, что индустрия моды активно интегрируется в область метавселенных, а такие бренды, как Gucci, Balenciaga, Prada и Selfridges уже запускают собственные проекты.

Приобрести 3D-копии из коллекций таких брендов, как Outsiders Division, Alexandra Moura, Cunnington & Sanderson, No.Na.Me, Advait, Marie de la Roche можно будет в метавселенной Decentraland.

По словам основателя и генерального директора Seamm Марины Мартьяновой, создатели проекта будут работать с независимыми брендами, дизайнерами и художниками, которые обладают уникальным взглядом на индустрию.

Запуск Seamm авторы проекта планируют начать с сотрудничества с российским дизайнером и художником Мишей Либерти (Михаил Цатурян).

Фото на обложке: Sergio Di Pasquale Luci / Shutterstock

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