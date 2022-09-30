Fashion-стартап Seamm предложил перенести моду в метавселенную и собрал $1,7 млн

Fashion-стартап Seamm, разработавший платформу для переноса моделей модных вещей и аксессуаров в виртуальную реальность, привлек $1,7 млн инвестиций. Запуск проекта начнется с сотрудничества с российским дизайнером Мишей Либерти (Михаил Цатурян), пишет Fashion Network.
Проект планируют запустить в октябре, платформа позволит загружать 3D-копии вещей в виртуальное пространство, а также продавать эксклюзивные цифровые коллекции. Пользователи получат доступ к большому выбору среди разных брендов, а после покупки вещей смогут экспортировать их в различные виртуальные миры.
Основатели стартапа утверждают, что индустрия моды активно интегрируется в область метавселенных, а такие бренды, как Gucci, Balenciaga, Prada и Selfridges уже запускают собственные проекты.
Приобрести 3D-копии из коллекций таких брендов, как Outsiders Division, Alexandra Moura, Cunnington & Sanderson, No.Na.Me, Advait, Marie de la Roche можно будет в метавселенной Decentraland.
По словам основателя и генерального директора Seamm Марины Мартьяновой, создатели проекта будут работать с независимыми брендами, дизайнерами и художниками, которые обладают уникальным взглядом на индустрию.
Запуск Seamm авторы проекта планируют начать с сотрудничества с российским дизайнером и художником Мишей Либерти (Михаил Цатурян).
Фото на обложке: Sergio Di Pasquale Luci /
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