Стартап ARS Smart Robotics привлек 248 млн рублей в обмен на 17% акций в рамках pre-IPO
Стартап ARS Smart Robotics (АО «АРС Холдинг») завершил раунд pre-IPO и привлек 248 млн рублей в обмен на долю в 17%, узнал Русбейс. Средства будут направлены на масштабирование системы хранения SmartCube. Разработка внедрена в X5 Group и проходит тестирование в Банке России.
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Как сообщила платформа Rounds, на которой прошло размещение, post-money оценка компании составила 1,456 млрд рублей. Всего в раунде приняли участие 167 частных лиц, средний чек составил 1,2 млн рублей, а максимальный — 20 млн рублей. Всего было размещено 409 тыс. 598 акций по цене 604,25 рубля.
Организатор размещения — BITL, партнер — «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис Газпромбанк Инвестиции).
«Это не просто перспективная технология, а зрелое решение с подтвержденным рыночным спросом — более 5 тыс. роботов в год», — сообщила платформа.
Основатель и CEO ARS Smart Robotics Лев Киселевский пояснил, что за три месяца, пока шло размещение, стартап расширил команду, улучшил процессы, завершили второй этап поставки SmartCube для Х5 Group и запустили систему в опытную эксплуатацию. Привлеченные средства позволят компании укрепить лидерство на рынке, добавил он.
ARS Smart Robotics основана в 2016 году выпускниками МГТУ им. Баумана и специализируется на разработке мобильных роботов. Компания называет себя единственной в РФ с полным циклом проектирования, производства и внедрения систем кубического хранения.
Управляющий партнер BITL Павел Буров отметил, что рынок pre-IPO активно развивается, но сам механизм для многих участников остаётся не до конца понятным.
«Сегодня коллективные размещения на 100–500 млн рублей занимают 2–3 месяца. Это оптимальные сроки, и по мере роста количества сделок мы увидим усредненные ориентиры», — добавил Буров.
Российское юрлицо компании — ООО «АРС» — с февраля 2025 года принадлежит АО «АРС Холдинг», конечные бенефициары которого не раскрываются. До февраля ООО «АРС» принадлежало Льву Киселевскому (58,53%), Сергею Щетинину (19,51%), Алле Киселевской (11,15%), Алексею Ерошкину (10,81%).
Фото на обложке: ARS Smart Robotics
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