Стартап из Перми разработал беруши для офисных сотрудников

Пермский стартап «Ривер» разработал беруши с системой регулировки громкости. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В берушах Veer нет электроники. Громкость регулируется с помощью колесика. По словам разработчиков, беруши заглушают до 80% раздражающих звуков: стук дверей, нагревающийся чайник, крики.

Беруши Veer

На сегодняшний день компания вложила в разработку продукта 4,5 млн собственных средств. Сейчас готов работающий прототип продукта. Команда проекта работает над первой партией и формирует лист ожидания. Начать продажи и отправку берушей планируется в течение месяца.

Стартап рассчитывает распространять беруши среди офисных сотрудников, посетителей коворкингов и фрилансеров. Планируемая география продаж — российский и зарубежные рынки.

Компания «Ривер» появилась летом прошлого года. По данным системы «Контур-Фокус», она зарегистрирована в Перми. Учредители — Андрей Ремянников и Дмитрий Селезнев, который также занимает должность генерального директора.

Как рассказали создатели проекта, у стартапа есть еще два продукта на стадии работающих прототипов: зубная щетка с тремя головками и саксофон, который помогает научиться играть.

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