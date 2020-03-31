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Стартап из Перми разработал беруши для офисных сотрудников

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Пермский стартап «Ривер» разработал беруши с системой регулировки громкости. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Стартап из Перми разработал беруши для офисных сотрудников

В берушах Veer нет электроники. Громкость регулируется с помощью колесика. По словам разработчиков, беруши заглушают до 80% раздражающих звуков: стук дверей, нагревающийся чайник, крики. 

Беруши Veer

На сегодняшний день компания вложила в разработку продукта 4,5 млн собственных средств. Сейчас готов работающий прототип продукта. Команда проекта работает над первой партией и формирует лист ожидания. Начать продажи и отправку берушей планируется в течение месяца. 

Искать инвестора проще вместе с надежными сервисами из B2B-магазина.

Стартап рассчитывает распространять беруши среди офисных сотрудников, посетителей коворкингов и фрилансеров. Планируемая география продаж — российский и зарубежные рынки. 

Компания «Ривер» появилась летом прошлого года. По данным системы «Контур-Фокус», она зарегистрирована в Перми. Учредители — Андрей Ремянников и Дмитрий Селезнев, который также занимает должность генерального директора. 

Как рассказали создатели проекта, у стартапа есть еще два продукта на стадии работающих прототипов: зубная щетка с тремя головками и саксофон, который помогает научиться играть.

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock

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