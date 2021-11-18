Команда «Стартап-кафе №1» объявила о приеме заявок на «Стартап-чемпионат»

К участию приглашают стартапы из пяти сфер: финтех, образование, маркетинг, ритейл и HR. Подать заявку можно до 31 декабря 2021 года. Призовой фонд составит 2,55 млн рублей.

Всего жюри отберет 375 стартапов из общего числа заявок. Дальше участникам предстоит питчить проекты в аудио- и видеоформате. Финал пройдет в Сочи, на Красной поляне.

По словам организаторов, каждый участник получит:

новых клиентов;

признание на рынке;

партнеров для пилота;

трекинг;

менторские сессии;

обратную связь от инвесторов и экспертов;

питчи с реальными инвесторами;

многомиллионный охват;

размещение спецпредложений на сайте и в соцсетях чемпионата.

Подать заявку можно на сайте.