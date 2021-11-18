Команда «Стартап-кафе №1» объявила о приеме заявок на «Стартап-чемпионат»

К участию приглашают стартапы из пяти сфер: финтех, образование, маркетинг, ритейл и HR. Подать заявку можно до 31 декабря 2021 года. Призовой фонд составит 2,55 млн рублей.
Всего жюри отберет 375 стартапов из общего числа заявок. Дальше участникам предстоит питчить проекты в аудио- и видеоформате. Финал пройдет в Сочи, на Красной поляне.
По словам организаторов, каждый участник получит:
- новых клиентов;
- признание на рынке;
- партнеров для пилота;
- трекинг;
- менторские сессии;
- обратную связь от инвесторов и экспертов;
- питчи с реальными инвесторами;
- многомиллионный охват;
- размещение спецпредложений на сайте и в соцсетях чемпионата.
Подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: GaudiLab /
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