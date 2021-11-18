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Команда «Стартап-кафе №1» объявила о приеме заявок на «Стартап-чемпионат»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

К участию приглашают стартапы из пяти сфер: финтех, образование, маркетинг, ритейл и HR. Подать заявку можно до 31 декабря 2021 года. Призовой фонд составит 2,55 млн рублей.

Команда «Стартап-кафе №1» объявила о приеме заявок на «Стартап-чемпионат»

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Всего жюри отберет 375 стартапов из общего числа заявок. Дальше участникам предстоит питчить проекты в аудио- и видеоформате. Финал пройдет в Сочи, на Красной поляне. 

По словам организаторов, каждый участник получит:

  • новых клиентов;
  • признание на рынке;
  • партнеров для пилота;
  • трекинг;
  • менторские сессии;
  • обратную связь от инвесторов и экспертов;
  • питчи с реальными инвесторами;
  • многомиллионный охват;
  • размещение спецпредложений на сайте и в соцсетях чемпионата. 

Подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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