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Стартап-единорог Sila с российскими корнями привлек $375 млн в раунде серии G

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап-единорог Sila с российскими корнями привлек $375 млн в раунде серии G. Его сооснователями являются Глеб Юшин и Евгений Бердичевский, последний был одним из первых инженеров Tesla. Деньги потратят на достройку завода по производству аккумуляторов в США и масштабирование новой технологии.

Стартап-единорог Sila с российскими корнями привлек $375 млн в раунде серии G
  1. Новости

Американский стартап Sila (ранее Sila Nanotechnologies) привлек $375 млн в инвестиционном раунде серии G. Об этом пишет TechCrunch.

В компанию вложились текущие инвесторы в лице Sutter Hill Ventures, Bessemer Venture Partners, Coatue, Perry Creek Capital.

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Sila направит привлеченные средства на достройку завода по производству аккумуляторов в Мозес-Лейк штата Вашингтон в США. Окончание строительства запланировано на первый квартал 2025 года. На этом заводе начнет массовое производство своего анодного материала Titan Silicon.

Стартап Sila является «единорогом», его оценка превышает $1 млрд. Последний кроме текущего раунд финансирования состоялся в конце января 2021 года, тогда Sila получила инвестиции в размере $590 млн.

Фото на обложке: IM Imagery / Shutterstock

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