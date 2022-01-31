Стартап Егорова и Лапук привлечет $100 тысяч на дыхательный тренажер с паром «из ничего»

Стартап Oumua собирается привлечь $100 тысяч на создание дыхательного тренажера с функцией генерации пара «из ничего» — Healthy vaping. Об этом соосновательница компании Мария Лапук сообщила RB.RU.

Инвесторы смогут получить до 10% в компании. В настоящее время 65% в компании принадлежат Филиппу Егорову, а 35% — Марии Лапук.

«Мы уже смоделировали это как процесс, сейчас мы делаем R&D, чтобы сделать это в физическом мире. И под это ищем инвестиции», — уточнила Мария Лапук.

Генерацию пара «из ничего» в компании уже назвали «здоровым вейпингом». «Это типа того, когда вы дышите на морозе и идет пар. Без нагревания, сжигания или выпаривания чего бы то ни было, без какого-либо физического агента», — сказала Лапук.

Идея получила 96% положительных реакций при тестировании на текущих клиентах с выборкой в 1100 заказов. Тест трафиком прошел с очень высоким возвратом на рекламный бюджет.

Компания обнаружила физический эффект, позволяющий получать «пар из ничего» во время разработки дыхательного тренажера на основе регулируемого сопротивления на вдох и выдох. Прибор позволяет улучшать респираторную функцию человека. Разработка компании получила высокую оценку у потенциальных покупателей.

«Мы собрали $150 тысяч предзаказов за 25 дней кампании на Kickstarter и Indiegogo, в марте закончим производство первой партии с электронной и не-электронной версиями устройства», — рассказала Мария Лапук о первом проекте.

Компания заканчивает производство пресс-форм, сайта, создание страницы на Amazon, на это уже есть средства. Параллельно идет тестирование функционала нового healthy vaping в условиях лабораторной установки.

«Следующий этап — прототипирование healthy vaping powered версии — требует участия венчурного капитала, так что мы ищем $100,000, за которые готовы отдать 10% акций компании», — заявила Лапук.

Приборы Oumua могут использоваться в медицине и реабилитации, в ЗОЖ для медитации, дыхания и снятия тревожности, в борьбе с вредными привычками в качестве замены дыма на пар, в спорте.

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Фото на обложке: Мария Лапук