Стартап Miro с основателями из Перми был оценен в $17,5 млрд

Сервисы для продуктивности работы команды не перестают делать деньги: на этот раз $400 млн привлек стартап Miro. Он был основан десять лет назад пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным.

Стартам для совместной работы Miro привлек $400 млн во время раунда C при оценке в $17,5 млрд, сообщает Techcrunch.

Раунд финансировали Iconiq Growth, Accel, Atlassian, Dragoneer, GIC, Salesforce Ventures и TCV, а также сооснователи Airtable Хауи Лю и Эндрю Ольфстад, глава Snowflake Фрэнк Слутмен и CEO DocuSign Дэн Спрингер.

Стоит отметить, что Iconiq Growth (в частности управляет активами Марка Цукерберга и Джека Дорси) были ведущими инвесторами раунда B, который прошел весной 2020 года. Тогда инвестиции в стартап составили $50 млн.

Стартап Miro основан в 2011 году пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Суть сервиса — удобная совместная работа для команды, в него, например, интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения.

При этом сервисом Miro пользуются почти все компании из списка Fortune 100. Как утверждает Андрей Хусид, с апреля 2020 года число пользователей выросло с 5 млн до 30 млн.

«Визуальная коммуникация — нечто, что позволяет командам в компаниях быть на одной волне. Это отличная возможность лучше объеяснить друг другу идеи, проблемы или решения», — считает Хусид.

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Фото на обложке: miro.com