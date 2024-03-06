Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Американский стартап с российскими корнями Profi привлек инвестиции от бизнес-ангела из Швейцарии

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Стартап из США с российскими корнями Profi привлек средства от швейцарского бизнес-ангела Гарри Змудзе. Об этом инвестор написал в своем профиле на LinkedIn, на публикацию обратил внимание профильный telegram-канал «Русский венчур».

Американский стартап с российскими корнями Profi привлек инвестиции от бизнес-ангела из Швейцарии

Компанию Profi в США основали Алина Тригубенко, Сурен Авунджиян и Адам Миллер в США. Команда проекта разработала платформу для масштабирования бизнеса в сфере оказания профессиональных услуг.

Как указано в профиле компании на LinkedIn, сервис предлагает универсальную операционную платформу для поставщиков услуг — тренеров, консультантов, коучей и терапевтов.

Система позволяет автоматизировать регистрацию клиентов, вести учет платежей, подключить CRM и так далее. Платформа охватывает полный цикл компаний от первой продажи до внедрения.

Инвестор Гарри Змудзе пояснил, что Profi представляет интерес в том числе с точки зрения пользы для сферы здравоохранения.

«Моя инвестиция в Profi — это шаг к реализации того будущего, в котором цифровая инфраструктура расширяет возможности каждого аспекта нашего здоровья, включая то, как мы стареем», — написал Змудзе.

Фото на обложке: anon_tae / Shutterstock

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Курс биткоина превысил $69 тыс. и обновил исторический максимум
  2. 2 Индекс Мосбиржи поднялся выше уровня обвала после начала СВО
  3. 3 Что выбрать для инвестиций: цифровое или физическое золото. Мнение эксперта
  4. 4 Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций
  5. 5 Синдикаты, новые фонды и поиск smart money: что ждёт российский венчур в 2024 году
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2024

Субсидии при выходе на маркетплейсы

10 марта 2024

Venture Games

11 марта 2024

Московский туристический хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ