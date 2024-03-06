Американский стартап с российскими корнями Profi привлек инвестиции от бизнес-ангела из Швейцарии

Стартап из США с российскими корнями Profi привлек средства от швейцарского бизнес-ангела Гарри Змудзе. Об этом инвестор написал в своем профиле на LinkedIn, на публикацию обратил внимание профильный telegram-канал «Русский венчур».
Компанию Profi в США основали Алина Тригубенко, Сурен Авунджиян и Адам Миллер в США. Команда проекта разработала платформу для масштабирования бизнеса в сфере оказания профессиональных услуг.
Как указано в профиле компании на LinkedIn, сервис предлагает универсальную операционную платформу для поставщиков услуг — тренеров, консультантов, коучей и терапевтов.
Система позволяет автоматизировать регистрацию клиентов, вести учет платежей, подключить CRM и так далее. Платформа охватывает полный цикл компаний от первой продажи до внедрения.
Инвестор Гарри Змудзе пояснил, что Profi представляет интерес в том числе с точки зрения пользы для сферы здравоохранения.
«Моя инвестиция в Profi — это шаг к реализации того будущего, в котором цифровая инфраструктура расширяет возможности каждого аспекта нашего здоровья, включая то, как мы стареем», — написал Змудзе.
Фото на обложке: anon_tae /
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