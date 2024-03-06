Стартап из США с российскими корнями Profi привлек средства от швейцарского бизнес-ангела Гарри Змудзе. Об этом инвестор написал в своем профиле на LinkedIn, на публикацию обратил внимание профильный telegram-канал «Русский венчур».

Американский стартап с российскими корнями Profi привлек инвестиции от бизнес-ангела из Швейцарии