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Стартап Сoding Invaders привлек $250 тыс. от Dome Foundation

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

EdTech-стартап с российскими корнями и головным офисом в Индии — Сoding Invaders — привлек $250 тыс. от отечественного инвестиционного фонда Dome Foundation и бизнес-ангелов, чьи имена в компании не раскрывают.

Стартап Сoding Invaders привлек $250 тыс. от Dome Foundation

Как стало известно Forbes от источников внутри стартапа, сделка была закрыта еще в феврале, и только сейчас компания и фонд решили сообщить об инвестиционном партнерстве.

Стартап Coding Invaders основали в 2021 году создатели образовательной платформы SkillFactory Александр Ерошкин и Александр Турилин. Новый проект также входит в Skillbox Holding Limited и разрабатывает комплексные продукты с онлайн-занятиями (в основном по программированию и анализу big data).

Для запуска бизнеса предприниматели вложили в стартап $300 тыс. собственных средств, а затем привлекли на pre-seed $700 тыс. от венчурных фондов S16VC и A.Partners с российскими корнями и бизнес-ангела Сергея Солонина, основателя оператора электронных платежей Qiwi, который финансировал проект в качестве частного инвестора.

Проект изначально планировалось делать в Индии, поскольку его авторы «влюбились» в эту страну еще в 2020 году и целенаправленно смотрели в сторону этого рынка. В итоге к текущему моменту на платформе прошли обучение свыше 20 тыс. индийских студентов.

Средняя стоимость одной программы на Сoding Invaders — $1100 (ценность определяется в том числе обещанным менторством и помощью в поиске работы по окончании курса). А средняя месячная выручка компании в 2022 году была $425 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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